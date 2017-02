Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Revitalisierung der Katharinenkapelle in der Gozzoburg in Krems an der Donau (2016 – 2019) wurde ein Finanzierungsbeitrag in der Höhe von insgesamt 340.000 Euro vergeben.

Der Fördervertrag zwischen dem Land Niederösterreich und dem Verein zur Förderung der Kultur im mittleren Kamptal für die Durchführung der jährlichen Opern Air und deren Rahmenveranstaltungen in Gars am Kamp für die Jahre 2017 bis 2019 wurde genehmigt.

Die Stadtgemeinde Gmünd wird bei der Errichtung der Radwegunterführung im Bereich der Landesstraße B 41 gemäß der Richtlinie zur Förderung von Radwegen mit einer nicht rückzahlbaren Beihilfe in der Höhe von bis zu 113.300 Euro gefördert.

Dem Verein „Aktion Lebensraum Wald“ wurde für das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt „Forstprojekt Stockerau“ für das Jahr 2017 ein Zuschuss von bis zu 159.596,93 Euro gewährt.

Der Verein „J.O.B. – Verein zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung im oberen Ybbstal“ erhält für das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt im Jahr 2017 einen Zuschuss von bis zu 108.563,55 Euro.

Der Verein Ökokreis erhält für das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt „Naturwerkstatt“ für das Jahr 2017 einen Zuschuss von bis zu 183.709,58 Euro.

Das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt UNIDA Services wird mit einem Zuschuss für das Jahr 2017 von bis zu 198.688,59 Euro unterstützt.

Für das Projekt „LehrstellenberaterInnen“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich zur Verbesserung der Lage am Lehrstellenmarkt wurde für die Jahre 2017 bis 2018 ein Zuschuss von bis zu 270.000 Euro für den gesamten Förderzeitraum (135.000 Euro pro Förderjahr) bewilligt.

