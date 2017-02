ORF III am Mittwoch: „Erlebnis Bühne“-Abend zum Opernball u. a. mit neuer Eigenproduktion „‚Tanzen möcht‘ ich...‘ – Best of Opernball“

Außerdem: Alf Poier zum 50er in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Dem 61. Wiener Opernball widmet ORF III Kultur und Information einen Tag zuvor, am Mittwoch, dem 22. Februar 2017, einen dreiteiligen „Erlebnis Bühne“-Abend mit Kulturmoderatorin Barbara Rett.

Zunächst bringt die Reihe „Künstlerporträt“ eine Ausgabe von Hermi Löbls Gesprächsformat „Mütter“ (19.00 Uhr) aus dem Jahr 1990. Neben dem österreichischen Entertainer, Schauspieler und Opernball-Moderator Alfons Haider kommt auch seine Mutter Anna, die über Kindheit, Charakter und Werdegang ihres Sohnes spricht, zu Wort.

Im Hauptabend präsentiert Barbara Rett in der neuen ORF-III-Eigenproduktion „‚Tanzen möcht‘ ich...‘ – Best of Opernball“ (20.15 Uhr) die schönsten Eröffnungstänze der Elevinnen und Eleven, die stimmungsvollsten Choreografien des Staatsopernballetts und die feurigsten Gesangsdarbietungen aus 30 Jahren Opernball. Zu sehen sind u. a. Anna Netrebko, Olga Peretyatko, Plácido Domingo, Franz Welser-Möst, Valentina Nafornita und Ioan Holender.

Anschließend begleitet die Dokumentation „Opernball: Das Fieber der DebütantInnen“ (21.45 Uhr) die Jungdamen und Jungherren des Wiener Opernballs von der ersten Probe in der Tanzschule bis zum letzten Walzerakt des Großereignisses.

Anlässlich seines 50. Geburtstages am 22. Februar ist außerdem der Maler, Kabarettist und Sänger Alf Poier zu Gast bei ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr in „Kultur Heute“ (19.50 Uhr).

