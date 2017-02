SPÖ-Straubinger: „Plan A“-Tour macht in Wien Station

Wien (OTS/SPW) - Ab Mittwoch macht die ‚Plan A‘-Tour in Wien halt. An zehn Stationen und mit über 30 Verteilteams in ganz Wien suchen wir das Gespräch mit den Wienerinnen und Wienern über den Plan A“, informiert die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, Sybille Straubinger. Von 22. bis 28. Februar steht in der Wiener SPÖ alles im Zeichen des Kanzlerplans. „Der Plan A widmet sich der zentralen Frage unserer Gesellschaft: Wie können wir Arbeit schaffen?“, macht Straubinger klar. „Dass Wien mitanpackt, den Beschäftigungsmotor anzukurbeln, ist selbstverständlich.“ ****

Die SPÖ tourt derzeit durch ganz Österreich, um den „Plan A“ in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. „Zu den wichtigsten Punkten zählen die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit älterer Menschen, das Ankurbeln des Wirtschaftswachstums etwa durch Erleichterungen für Klein- und Mittelunternehmen und natürlich die beste Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen. Das sind Ziele, die auch der SPÖ Wien ganz besonders am Herzen liegen“, unterstreicht Straubinger. „Es geht nun darum, so viele Wienerinnen und Wiener wie möglich von den darin enthaltenen Ideen für Beschäftigung, Wachstum und soziale Gerechtigkeit zu überzeugen“, so Straubinger

Zwtl.: Die Plan A-Tour in Wien

Mittwoch, 22. Februar – zwischen 7 und 10 Uhr am Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien sowie zwischen 15.30 und 18.30 Uhr am Bahnhof Meidling (Philadelphiabrücke), 1120 Wien

Donnerstag, 23. Februar – zwischen 7 und 10 Uhr am Liesinger Platz (S-Bahn), 1230 Wien sowie zwischen 16 und 19 Uhr bei der U3-Endstation Simmering, 1110 Wien

Freitag, 24. Februar – zwischen 7 und 10 Uhr am Rochusmarkt, 1030 Wien sowie zwischen 15 und 18 Uhr in der Mariahilferstraße/Neubaugasse, 1060 Wien

Samstag, 25. Februar – zwischen 10 und 13 Uhr am Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien sowie zwischen 15 und 18 Uhr am Dr. Adolf-Schärf-Platz (DZ), 1220 Wien

Dienstag, 28. Februar – zwischen 7 und 10 Uhr am Urban Loritz Platz, 1150 Wien sowie zwischen 16 und 19 Uhr bei der U3 Endstation Ottakring, 1160 Wien

SERVICE: Der ganze „Plan A“ steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://download.headroom.at/meinplana/planA.pdf

Auf Facebook unter https://www.facebook.com/MeinPlanA/?fref=ts gilt: Mitmachen erwünscht! (Schluss)

