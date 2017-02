Sima zu Gesetzesnovelle: Wichtiges Signal gegen tätliche Angriffe auf Öffi-Mitarbeiter

Wien (OTS) - Die Wiener Öffi-Stadträtin Ulli Sima begrüßt das heute von Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Justizminister Wolfgang Brandstetter vorgestellte neue Gesetz zum Schutz von Öffi-Personal. „Der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für mich oberste Priorität. Der aktuelle Gesetzesentwurf ist ein wichtiges Signal um zu zeigen, dass tätliche Angriffe gegen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein absolutes No-Go sind“, so die für die Wiener Linien zuständige Stadträtin.

Auch der Geschäftsführer der Wiener Linien, Günter Steinbauer, begrüßt das Gesetzespaket. Er ergänzt, dass es auch wichtig ist, seitens des Unternehmens konkrete Maßnahmen zum Schutz der Öffi-MitarbeiterInnen zu setzen. „Wir haben hier in den vergangenen Jahren ein 5-Punkte-Programm umgesetzt“, so Steinbauer weiter. Ältere Straßenbahngarnituren wurden mit einer erhöhten Glaswand bei der Fahrerkabine ausgerüstet und Niederflurstraßenbahnen mit Videoüberwachung nachgerüstet. Zudem kommen in den Abend- und Nachtstunden bevorzugt Niederflurstraßenbahnen bzw. die neu angeschafften Busse zum Einsatz, die über sicherheitstechnisch verbesserte Fahrerplätze und Videoüberwachung verfügen. Gemeinsam mit der Wiener Polizei und der für Beleuchtung zuständigen MA 33 wurden zusätzlich Öffi-Endstellen untersucht. Hier wurde in einigen Fällen LED-Beleuchtung eingebaut und damit die Sicherheit vor Ort erhöht.

