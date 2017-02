Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Tango in Wiener Neustadt bis zur Latin Session in Wieselburg

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Musik von Astor Piazzolla, Richard Galliano, Gina Schwarz u. a. sorgt das Sextett Che Tango im Rahmen der Reihe „WorldMusic“ morgen, Mittwoch, 22. Februar, ab 19.30 Uhr im Stadtmuseum Wiener Neustadt für „Tango emoción“. Nähere Informationen und Karten beim Stadtmuseum Wiener Neustadt unter 02622/373-951, e-mail stadtmuseum @ wiener-neustadt.at und www.stadtmuseum.wrn.at bzw. www.stadtmuseum.wiener-neustadt.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 22. Februar, interpretiert Maria Bill, begleitet von Michael Hornek am Konzertflügel und Krzysztof Dobrek am Akkordeon, im Cinema Paradiso St. Pölten die großen Chanson-Klassiker von Edith Piaf und Jacques Brel. Am Donnerstag, 23. Februar, wird das Konzert im Cinema Paradiso Baden wiederholt; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Am Freitag, 24. Februar, lädt dann, wiederum in St. Pölten, Dj Lichtfels aka Andi Fränzl ab 22.15 Uhr bei freiem Eintritt zu einer Clubnacht im Zeichen elektronischer Musik. Nähere Informationen bzw. Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten sowie Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 23. Februar, bestreitet Tom Schwarzmann ab 19.30 Uhr im Gwölb in Korneuburg eine musikomische One-Man-Show mit original gecoverten Groove- und Swing-Nummern. Nähere Informationen und Karten beim Gwölb Korneuburg unter 02262/71047, e-mail gwoelb @ gwoelb.com und www.gwoelb.com.

Im Stadttheater der Bühne Baden steht am Donnerstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr das Faschingskonzert „Von Tieren und anderen schrägen Vögeln“ mit Darius Merstein-MacLeod, Dorina Garuci, Iréna Flury sowie dem Orchester, Chor und Ballett der Bühne Baden auf dem Spielplan. Am Sonntag, 26. Februar, bringt dann das Perchtoldsdorfer Flötenorchester Flutes in Concert ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer Werke von Georg Friedrich Händel, Leonard Bernstein, Jean Sibelius, Pjotr Iljitsch Tschaikowski u. a. zu Gehör. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Mit Künstlern aus Syrien, dem Irak, dem Iran, Kuwait, Mexico, Italien und Russland gastiert The Vienna Expatriate Ensemble am Donnerstag, 23. Februar, in der Bühne im Hof in St. Pölten. Am Freitag, 24. Februar, präsentiert dann der aus den USA stammende Wahl-Wiener Musicalsänger Drew Sarich mit seinem Endwerk Orchester sein neues Solo-Album „Let Him Go“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080 600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im Alten Depot in Mistelbach möchten Martin Spengler & Die foischn Wiener am Freitag, 24. Februar, ab 20.30 Uhr „Ummi zu dia". Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

In Stierschneider's Bühnenwirtshaus im Weinhotel Wachau in Spitz an der Donau, Heimat der Wachaubühne und ebenfalls Mitglied der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich, singt Sigird Spörk, begleitet von Gitarrist Thomas Mauerhofer, am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr unter dem Titel „Top Sigrid“ Songs von Tom Waits, Johnny Cash, Bob Dylan, Leonard Cohen, Herbert Grönemeyer, Adriano Celentano etc. Nähere Informationen und Karten bei der Wachaubühne unter 02713/2254, e-mail info @ wachaubuehne.at und www.wachaubuehne.at.

In der Bühne Mayer in Mödling spielt der Wiener Gitarrist Markus Schlesinger am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr Blues, Folk, Eigenkompositionen und Fingerstyle-Arrangements bekannter Songs. Am Samstag, 25. Februar, folgt ab 16 Uhr unter dem Motto „Our Carnival Party" eine interaktive, englischsprachige Show mit lustigen Liedern zum Faschingsausklang mit Danny & Gerry. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Mayer in Mödling unter 02236/244 81, e-mail office @ mautwirtshaus.at und www.mautwirtshaus.at.

In der Stadtgalerie Mödling wiederum steht am Samstag, 25. Februar, ab 15 Uhr im Rahmen der Kinderkonzert-Reihe „Agathes Musikkoffer“ anlässlich des 470. Geburtstages von Miguel de Cervantes „Der tapfere Ritter" auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail karten @ diestadtgalerie.at und www.diestadtgalerie.at.

Ebenfalls am Samstag, 25. Februar, verbinden die Gypsy Devils aus der Slowakei ab 18 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg unter dem Titel „Feurige Klassik“ Gypsy-Traditionals mit Jazz, Ethno und Flamenco sowie Musik klassischer Komponisten wie Franz Liszt (Paraphrase auf die „Ungarische Rhapsodie“ Nr. 3), Joseph Haydn („Rondo all‘ Ungarese“), Johannes Brahms („Ungarischer Tanz“ Nr. 5), Georges Bizet („Carmeniada“), Niccolò Paganini (Capriccio Nr. 24) u. a. Nähere Informationen und Karten bei der Kulturfabrik Hainburg unter 02163/3377-799, e-mail info @ kulturfabrik-hainburg.at und www.kulturfabrik-hainburg.at bzw. 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und www.haydngesellschaft.at. Schließlich lädt der Ballonwirt Aigner in Wieselburg am Montag, 27. Februar, ab 20 Uhr im Rahmen der „Blue Monday Night Sessions“ zu einer „Latin Session“. Nähere Informationen und Karten unter 07416/652933, e-mail kulturhof @ ballonwirtaigner.at und www.ballonwirtaigner.at.

