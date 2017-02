oekostrom AG zur kleinen Ökostromnovelle: Gut, aber da geht noch was!

Wien (OTS) - Der größte unabhängige heimische Energieversorger oekostrom AG ist der Aufforderung zur Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf für die kleine Ökostromnovelle gefolgt. „Mit der Umsetzung der kleinen Ökostromnovelle besteht die Chance, dass in den kommenden Jahren nachhaltige Investitionen in Milliardenhöhe in die österreichische Wirtschaft fließen und wir dem Ziel der Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie zumindest einen Schritt näher rücken“, sind sich Lukas Stühlinger und René Huber, Vorstandsmitglieder der oekostrom AG einig.

Insbesondere begrüßt die oekostrom AG den Vorstoß zu mehr Photovoltaik in mehrgeschossigen Bauten. Stühlinger dazu: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder dafür eingesetzt, die regulatorischen Rahmenbedingungen für Photovoltaik im urbanen Raum und insbesondere auf Dächern mehrgeschossiger Bauten zu verbessern. Umso mehr freut es uns, dass dies nun Eingang in die aktuelle Gesetzesvorlage gefunden hat.“

Warteschlagenabbau bei Ökostromförderung!

In anderen Bereichen der Novelle hat die oekostrom AG jedoch einige Anmerkungen: In einer Linie mit der IG Windkraft fordert die oekostrom AG einen kurzfristigen Warteschlangenabbau bei der Ökostromförderung, um rasch privatwirtschaftliche Investitionen in die Energiewende in Höhe von EUR 1,4 Milliarden Euro zu ermöglichen.

Power-to-Gas forcieren!

Auch im Rahmen der geplanten Änderungen des Gaswirtschaftsgesetzes hinsichtlich Power-to-Gas regt die oekostrom AG, die mit gas future einen Teil der Einnahmen für die Förderung der Windgastechnologie zweckgewidmet hat, Ergänzungen und Anpassungen an. Hier gilt es insbesondere Power-to-Gas im Gaswirtschaftsgesetz zu verankern, die Entnahme von Erdgas zum Zweck der Vermischung mit Wasserstoff von den Gas-Netznutzungsentgelten zu befreien und schließlich mit anderen von Abgaben befreiten Speicherformen laut Elektrizitätsabgabegesetz gleichzusetzen.

Die vollständige Stellungnahme lesen Sie hier:

http://www.ots.at/redirect/okostromnovelle

Das Positionspapier der oekostrom AG zu Photovoltaik auf Dächern von Mehrparteienhäusern finden Sie hier:

http://www.ots.at/redirect/Positionspapier2

