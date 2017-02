Walser: Zeitgeschichte-Pflichtschulung für angehende RichterInnen ein Muss

Grüne: Aula-Skandal wird zur Justizfarce

Wien (OTS) - „Der ganze Aula-Skandal ist durchzogen von Ignoranz und Schlamperei. Dass das versprochene zeitgeschichtliche Pflichtmodul für RichteramtsanwärterInnen und angehende StaatsanwältInnen noch immer nicht umgesetzt ist, stellt nur mehr einen weiteren Mosaikstein in dieser Justiz-Farce dar“, reagiert Harald Walser, vergangenheitspolitischer Sprecher der Grünen, auf einen entsprechenden Bericht im „Standard“. Demnach sollen die Module zur Zeitgeschichte nun doch nicht stattfinden. Justizminister Brandstetter hatte solche verpflichtenden Schulungen nach der Grazer Skandalbegründung zur Einstellung eines Verfahrens gegen die rechtsextreme Zeitschrift „Aula“ angekündigt. Walser: „Der Gipfel der Absurdität aber ist, dass es jetzt weder die bisher vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands angebotenen freiwilligen Module noch die vom Justizminister avisierten Pflichtmodule gibt.“

Brandstetter habe laut eigenen Aussagen die Implementierung der Zeitgeschichte-Module an die Oberlandesgerichte weitergegeben und sich offensichtlich nicht mehr darum gekümmert, ob diese dann tatsächlich umgesetzt werden. „In Westösterreich gibt es gar nichts, in Graz und Linz gibt es eigene Module und in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland plant man noch immer. Der Justizminister gibt zu, daraus erst aus der Zeitung erfahren zu haben“, resümiert Walser. Für ihn stellt sich daher die Frage, wie ernst Brandstetter zu nehmen ist, wenn er im Falle von Skandalen, wie jenem um die „Aula“, einerseits die Wichtigkeit von zeithistorischem Wissen beim Justizpersonal betont und gleichzeitig nicht willens oder in der Lage ist, das erwiesene Defizit zu beheben. „Es ist auch keineswegs nachvollziehbar, warum Brandstetter die Planung und Umsetzung der Zeitgeschichte-Module an die Oberlandesgerichte übertragen hat und nicht ein zentral geplantes Curriculum angeordnet hat, das für alle RichteramtsanwärterInnen zentral etwa über die erfahrenen ExpertInnen des DÖW angeboten wird.“

