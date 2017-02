Industrie: Fortschritt im Kampf gegen den Bürokratie-Dschungel

IV-GS Neumayer: Wichtige Impulse für Entschlackung des Paragraphen-Dickichts – Vermeidung von Gold Plating

Wien (OTS) - „Damit Österreichs Betriebe weiter erfolgreich arbeiten und Arbeitsplätze schaffen können, müssen bürokratische Hürden abgebaut und Überregulierung in Zukunft generell vermieden werden. Die heute beschlossenen Maßnahmen stellen dazu einen wichtigen Beitrag dar“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich des heute, Dienstag, im Ministerrat beschlossenen Deregulierungsgesetzes, in dem zahlreiche Forderungen der Industrie umgesetzt wurden.

Das „Deregulierungs-Grundsätzegesetz" enthalte neben dem Auftrag, EU-Vorgaben nicht unnötig überzuerfüllen, auch das sogenannte „one in, one out“-Prinzip, wonach in gleichem Maße Belastungen abgebaut werden müssen, wie durch neue Regelungen zusätzliche Belastungen entstehen. „Mit der Übernahme des – bereits in Deutschland und Großbritannien erfolgreichen – ‚one in, one out‘-Modells haben wir nun auch hierzulande ein effektives Instrument, um zusätzlichem, unnötigem Aufwand für die Wirtschaft entgegenzuwirken“, so Neumayer. Auch die Verankerung der „sunset legislation“, wonach Bestimmungen nur zeitlich begrenzt eingeführt werden, sei Teil des Maßnahmenpakets zur Deregulierung. „Ein Ablaufdatum zwingt zur Überprüfung – nur was sich bewährt, wird verlängert“, so der IV-Generalsekretär abschließend.

