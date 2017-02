„Der frühe Vogel fängt den Wurm“

St. Martins Ranger sichten erste Frühjahrsboten im Seewinkel

Seewinkel (OTS) - So hart der Winter in diesem Jahr auch war, jetzt ist der Frühling definitiv zum Greifen nah: Die Ranger der St. Martins Therme & Lodge am Rande des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel haben bereits die ersten Heimkehrer gesichtet. Der diesjährige erste „Rückzieher“ aus dem Süden ist der Kiebitz.

Der hierzulande brütende Kiebitz hat in diesem Jahr das Rennen um den Rang des „ersten Heimkehrers“ gewonnen. „Der frühe Vogel fängt den Wurm – dieses Sprichwort kennt jeder. Und im Fall der ersten fliegenden Heimkehrer aus den südlichen Winterquartieren hat der frühe Vogel auch die erste Wahl an Brutplätzen für den Frühling.“ So erklären die Ranger der Martins Therme & Lodge, die aufgrund ihrer Lage in der Region Neusiedler See - Seewinkel mit mehr als 340 Vogelarten das größte Vogelparadies Europas direkt vor der Haustüre haben, die Ankunft des ersten Heimkehrers.

„Die Ankunft des Kiebitz ist ein untrügliches Zeichen für den Frühling“, weiß Biologin Elke Schmelzer, Leiterin des Teams der St. Martins Ranger. „Ebenso wie zahlreiche andere Arten nutzen Kiebitze, die weiter im Norden brüten, die Region als Rastplatz. Der Kiebitz ist hierzulande allerdings auch ein charakteristischer Brutvogel, der ein eindrucksvolles Balzverhalten zeigt und einen typischen Ruf hat, nämlich seinen eigenen Namen.“

Weitere deutliche Anzeichen dafür, dass in der Steppenlandschaft des Seewinkels der Winter vom Frühling abgelöst wird, sind beginnende Amphibienwanderung und erste Frühjahrsblüher. Auch die ersten Graugans-Pärchen formieren sich schon im Seewinkel. Dass Graugänse zu zweit unterwegs sind, ist ein weiteres untrügliches Zeichen für die bevorstehende Brutsaison.

„Mit dem Frühling kommt nun auch die Zeit, in der die Vogelwelt im Seewinkel besonders vielfältig ist. Bei unseren Safaris sieht man neben den ersten Heimkehrern nach wie vor so manche Wintergäste, die noch nicht abgeflogen sind. Aber auch zahlreiche Vögel, die auf der Durchreise sind, nutzen das Gebiet als wertvollen Rastplatz“, so Schmelzer.

Einen Überblick über die aktuellen Angebote der St. Martins Therme & Lodge finden Sie auf www.stmartins.at

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen bei:

Zenker & Co Public Relations

Andreas Zenker, MSc, MBA

Tel.: 0664/ 244 32 42

Mail: info @ zenkerundco.at



Team St. Martins Ranger

Im Seewinkel 1

7132 Frauenkirchen

Tel: 02172 20500 671

naturerlebnis @ stmartins.at