firstfive-Award: „Bester Vermögensverwalter 2017“ Raiffeisen KAG zweimal auf Platz 1

Wien (OTS) -



Raiffeisen KAG: „Bester Vermögensverwalter 2017“ über 1 Jahr und 3 Jahre

Trotz vorsichtiger Positionierung, deutlich positive Wertentwicklung der Portfolios der Raiffeisen Vermögensverwaltung

Positive Treiber 2016: globale inflationsindexierte Anleihen sowie Value- und Dividendenaktien

Niedrige Zinsen und zunehmende Regulierung unterstützen professionelle Vermögensverwaltungen

Bereits zum dritten Mal zeichnete die firstfive AG am 20. Februar 2017 im Rahmen einer Gala in Frankfurt am Main die besten Vermögensverwaltungen aus. Die Gewinner wurden in drei Auswertungszeiträumen über 1, 3 und 5 Jahre ermittelt. Die Raiffeisen KAG hat es gleich zweimal auf die oberste Stufe des Siegerpodests geschafft: In den Bewertungsperioden 12 und 36 Monate erreichte sie jeweils den begehrten ersten Platz. Ergänzt wurde das hervorragende Ergebnis mit einem vierten Platz über 60 Monate. Um eine Spitzenplatzierung zu erreichen, mussten die Vermögensverwalter in unterschiedlichen Risikoklassen herausragende Leistungen zeigen. Die Auswertungen wurden auf der Grundlage realer – insgesamt rund 200 – Kundendepots vorgenommen.

Michael Rath, Leiter des Portfoliomanagements der Raiffeisen Vermögensverwaltung, der die Sieger-Awards im Namen der Raiffeisen KAG in Frankfurt entgegengenommen hat, freut sich: „Es ist schon etwas Besonderes, unter so vielen hervorragenden Mitbewerbern als der beste Vermögensverwalter ausgezeichnet zu werden. Dass wir das gleich in zwei von drei Bemessungsperioden, nämlich über 12 und 36 Monate, geschafft haben, erfüllt uns mit sehr großer Freude und ist eine Bestätigung für die Qualität unseres Investmentansatzes.“

Auftrag und Aufgabe der Raiffeisen Vermögensverwaltung ist es, die Gelder von Kunden bei möglichst geringen Risiken, ertragreich zu veranlagen. Wobei klar die Risikominimierung vor der Ertragsmaximierung steht.

Michael Rath: „Die Awards sind für die Raiffeisen Vermögensverwaltung auch deshalb so erfreulich, weil sie zeigen, dass trotz einer vorsichtigen Positionierung – vor dem Hintergrund konjunktureller und politischer Risiken – eine deutlich positive Wertentwicklung möglich ist. Die positiven Treiber in den Portfolios der Raiffeisen Vermögensverwaltung waren 2016 vor allem globale inflationsindexierte Anleihen sowie Value- und Dividendenaktien.“

Anhaltend niedrige Zinsen und komplexer werdende Regulierungsvorgaben veranlassen immer mehr vermögende Privatanleger dazu, bei ihren Kapitalveranlagungen auf professionelle Portfoliomanager zurückzugreifen, die, ausgestattet mit der notwendigen personellen und technischen Infrastruktur, über das erforderliche – auch rechtliche – Know-how verfügen.

Die Raiffeisen KAG bietet seit drei Jahrzehnten unter der Marke „Raiffeisen Vermögensverwaltung“ professionelle Vermögensverwaltungsdienstleitungen für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Firmenkunden. Mit mehr als einer Milliarde Euro verwaltetem Depotvolumen – bei insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro Assets under Management[1] (Raiffeisen KAG) – zählt die Raiffeisen Vermögensverwaltung zu den führenden Anbietern in Österreich.

Dieser Text richtet sich an Medienvertreter. Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Portfolios zu. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Nähere Information (insbesondere Prospekte/Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG und Kundeninformationsdokumente in deutscher Sprache) unter www.rcm.at.Stand: Februar 2017

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ist die Asset Management-Gesellschaft der Raiffeisen Bankengruppe Österreich und eine der führenden heimischen Fondsgesellschaften. Aktuell (per Ende Jänner 2017) verwaltet sie Assets under Management in Höhe von 30,2 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist in wichtigen europäischen Märkten vertreten und wird von Ratingagenturen und Wirtschaftsmedien immer wieder für die hohe Qualität der Fonds ausgezeichnet. Mehr Informationen finden Sie unter www.rcm.at.





[1]Stand Jänner 2017

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Monika Riedel (+43-1-717-07-8787), monika.riedel @ rbinternational.com) oder Pia Oberhauser (+43-1-717-07-8788, pia.oberhauser @ rbinternational.com)

http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at, www.rcm.at