Amon: Der Darabos-Deal muss endlich offengelegt werden

Bundeskanzler Kern ist gefordert, echte Aufklärung zu gewährleisten.

Wien (OTS) - „Es ist nicht verständlich, wie ein Deal, der die Republik nachweislich geschädigt hat, so lange unter Verschluss gehalten wird. Wir wollen volle Transparenz und eine Offenlegung des Darabos-Deals. Das hat oberste Priorität und bedarf auch eines Bekenntnisses von SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern. Er soll sicherstellen, dass das Verteidigungsministerium den Vertrag offenlegt. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Recht auf die Wahrheit“, fordert ÖVP-Generalsekretär Werner Amon die Offenlegung des gesamten Deals.

Nur wenn alles auf dem Tisch liegt, könne man die Sachlage seriös bewerten und von einer Aufklärungsarbeit sprechen, so Amon weiter. „Der ‚Vergleich‘ ist zentral für die Definition des U-Ausschusses. Ohne Zugang zum Vertrag sehe ich nicht sichergestellt, dass Entscheidungen in diesem Zusammenhang auf Basis von allen Fakten getroffen werden können“, so Werner Amon.

