Korrigierte Neufassung: AVISO – Pressegespräch: Nürnberger Ärzteprozesse als Meilenstein für die Entwicklung ...

Wien (OTS) - Vor 70 Jahren fanden in Nürnberg die Prozesse gegen 20 angeklagte Ärzte des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland statt, die Urteile wurden im August 1947 gesprochen. Die Prozesse und deren Schlussfolgerungen im Nürnberger Kodex waren ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung und Umsetzung bioethischer Grundlagen in der Medizin, die bis heute weiter entwickelt und angewendet werden.

Zu diesem Themenbereich findet am Mittwoch, 1. März 2017 (11.00 Uhr), ein Pressegespräch im Josephinum, den historischen Sammlungen der MedUni Wien, statt. Als AnsprechpartnerInnen für die Medien stehen MedUni Wien-Rektor Markus Müller, Paul Weindling von der Oxford Brookes University, Herwig Czech vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, und Christiane Druml, UNESCO Lehrstuhl für Bioethik an der MedUni Wien und Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt, zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner sind:

- Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien

- Paul Weindling, Oxford Brookes University

- Herwig Czech, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands - Christiane Druml, UNESCO Lehrstuhl für Bioethik an der Meduni Wien und Vorsitzende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt

Um Anmeldung wird gebeten: pr @ meduniwien.ac.at

Termin: Medical Ethics in the 70 years after the Nuremberg Code, 1947 to the Present

Zu diesem Thema findet am 2. und 3. März 2017 ein Symposium im Van Swieten Saal der MedUni Wien mit zahlreichen renommierten internationalen ReferentInnen statt, der Eintritt ist frei, um Registrierung wird gebeten: josephinum @ meduniwien.ac.at. Weitere Infos & Anmeldung: www.josephinum.ac.at. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und der Ärztekammer für Wien statt.

