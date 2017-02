Morgen: Generalsanierung Secession – Film- und Fotomöglichkeit

Wien (OTS) - Die Secession zählt zu den beeindruckendsten Jugendstilwerken seiner Art in Österreich. Rund 30 Jahre nach der letzten Generalinstandsetzung kann jetzt die erneute Sanierung und Modernisierung in Angriff genommen werden. Details zur Sanierung und Finanzierung durch Bund, Stadt Wien und Secession werden in einem Medientermin mit Film- und Fotomöglichkeit präsentiert.

Medientermin mit

Kulturminister Thomas Drozda

Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny

Herwig Kempinger; Präsident Secession

Sylvie Liska, Verein Freunde der Secession

Ort: Secession, 1., Friedrichstraße 12

Termin: Mittwoch, 22. 3. 2017, 9.30 Uhr

Die Vertreterinnen und Vertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen!

Rückfragehinweis:

Susanne Fernandes Silva

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Secession

T.+43-1-587 53 07-10,

susanne.fernandes-silva@secession.at

www.secession.at

