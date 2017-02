Bundesminister Doskozil präsentiert die Broschüre „Für Respekt und Sicherheit - Gegen sexualisierte Gewalt im Sport“

Wien (OTS) - Zur Sensibilisierung dieser Thematik erarbeitete der Verein „100% Sport“ mit Unterstützung des Sportministeriums eine Broschüre. Diese ist ein wichtiges Instrument, um den Gefahren der sexualisierten Gewalt im Sport effizient entgegenzuwirken.

Sportminister Doskozil hat es sich zu einer Hauptaufgabe gemacht, möglichst viele Menschen aller Altersgruppen, besonders aber Kinder und Jugendliche, zu sportlicher Betätigung zu animieren. Vereine und Verbände halten dafür ein breites Spektrum an Angeboten bereit.

Sport hat ein enormes Potential und wirkt in vielerlei Hinsicht positiv auf unser gesellschaftliches Zusammenleben. Trotzdem treten überall, wo viel Licht ist, auch Schattenseiten zutage. Eine davon ist die Gefahr der sexuellen Belästigung im Sport.

„Es ist eine zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe, präventiv gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen vorzugehen, sie zu erkennen und zu ahnden. Im Sport müssen die Grundrechte der Mädchen, Burschen, Frauen und Männern in jeder Situation geschützt werden. Ich bedanke mich bei allen Initiatorinnen und Initiatoren und bin mir sicher, dass wir mit diesem Informationsmedium einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung setzen“, sagt Sportminister Doskozil.

Die Broschüre ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe „Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt im Sport“, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher österreichischer Sportinstitutionen zusammensetzt. Sie wurde 2015 im Rahmen des Aktionsplanes der Europäischen Kommission „Gender Equality in Sport“ gegründet und mit der Bearbeitung dieses sensiblen Themas beauftragt.

„100% Sport ist ein Kompetenzzentrum für Chancengleichheit im Österreichischen Sport. Es verfolgt wichtige Ziele wie die Förderung der Geschlechtergleichstellung und bekämpft die sexuelle Belästigung im Sport“, erklärt die Vorsitzende Christa Prets.

Die Broschüre, ein zugehöriger Folder und eine Liste von Hilfsorganisationen sind als Download unter www.100sport.at/de/Fuer-Respekt-und-Sicherheit abrufbar.

Gedruckte Materialien liegen im Sportministerium, in der BSO, den Dachverbänden sowie den Bundessport- und Freizeitzentren auf und können beim Verein „100% Sport“ (office@100sport.at) angefordert werden.

