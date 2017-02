NEOS zu Kern: Europafeindliche Arbeitsmarktpolitik greift Grundfreiheiten an

Gerald Loacker: „Die Probleme am Arbeitsmarkt sind hausgemacht und kommen von zu hohen Lohnnebenkosten und zu viel Bürokratie“

Wien (OTS) - Bundeskanzler Christian Kern hat heute erneut bestätigt, dass er mit dem Beschäftigungsbonus systematisch Bürger aus anderen EU-Staaten vom österreichischen Arbeitsmarkt fern halten möchte. „Die SPÖ-Regierung beschädigt mit ihrem populistischen, kurzsichtigen und nationalstaatlichen Vorhaben die europäische Einigungsidee. Die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine gefährliche Drohung für Europa und Österreich“, zeigt sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker erbost. Die Bundesregierung versuche nun den Sündenbock für ihre eigene verfehlte Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik nach Brüssel abzuschieben, so Loacker weiter: „SPÖ und ÖVP sind selbst verantwortlich für die höchsten Arbeitslosenzahlen seit fast 70 Jahren - und nicht der gemeinsame Binnenmarkt oder die Arbeitnehmerfreizügigkeit. In 24 von 28 EU-Ländern ist die Arbeitslosigkeit im Jahr 2016 gefallen, in Österreich ist sie gestiegen.“

Wenn europaweit tätige Unternehmen ihre Mitarbeiter_innen nicht mehr nach Österreich bringen können, führt dies zu einer Abschottung österreichischer Unternehmen vom europäischen Binnenmarkt und damit zu gravierenden Wohlstandsverlusten aller österreichischen Bürger_innen. „Dem nicht genug, bedeutet der Beschäftigungsbonus auch mehr Bürokratie. Wer einen Beschäftigungsbonus bekommen will, muss wieder Formulare ausfüllen, Anträge stellen und AMS-Prüfungen durchlaufen. Angekündigt hatte Kern in seiner Show-Rede Entbürokratisierung. Jetzt kommt das Gegenteil.“ Wer tatsächlich mehr Beschäftigung will, müsse aber endlich die Kosten senken. „Bei Kammerumlagen, WBF-Beiträgen und bei der Unfallversicherung wäre hier sofort Spielraum nutzbar“, fordert der NEOS-Sozialsprecher eine Senkung der Lohnnebenkosten. Nur Entlastung könne für mehr Arbeitsplätze sorgen - eine Abschottung des österreichischen Arbeitsmarktes bringe vor allem eines: den sozialen und wirtschaftlichen Abstieg. „NEOS stehen für ein offenes Österreich, ein Österreich, das seine Chancen in der Europäischen Union sucht und findet. Einen Rückzug aus Europa können wir uns nicht leisten“, so Loacker abschließend.



