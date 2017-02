BV Lichtenegger: Start der nächsten Bauphase am Nordbahnhof

Wien (OTS) - Die Entwicklung des Nordbahnhof-Areals geht in die nächste Runde. Eine Hälfte des Areals des neuen Stadtviertels mit insgesamt rund 85 Hektar ist baulich bereits abgeschlossen, die Zweite wird nun bis 2025 bebaut. Angrenzend an den Austria-Campus wird die „Wohnallee mit Bildungscampus“ bis zur Taborstraße und Bruno-Marek-Allee gebaut, rund 750 neue Wohnungen und der Bildungscampus Nordbahnhof werden realisiert.

2012 gab es einen EU-weiten städtebaulichen Ideenwettbewerb, aus dem das Projekt “Freie Mitte - vielseitiger Rand“ von Studiovlay, Agence Ter und Verkehrsplanung Käfer als Sieger hervorging und die Basis für das städtebauliche Leitbild darstellte, begleitet von einem umfassenden BürgerInnen-Beteiligungsprozess.

In einem ersten Schritt werden die Ersatzlebensräume für Wechselkröte und Zauneidechse in der Stadtwildnis gegenüber des Robert-Uhlir-Hofes in der Vorgartenstraße geschaffen. Zeitgleich werden auf dem Baufeld die Bäume gefällt und eine amphibiensichere Einzäunung aufgestellt. Im April werden die Tiere in das Ersatzbiotop gebracht. Diese Abfolge folgt den Auflagen des naturschutzrechtlichen Verfahrens. Im Anschluss werden die alten Bahndämme abgetragen und die Wurzeln der gefällten Bäume entfernt. Der Abtransport des Aushubmaterials erfolgt über das bestehende Straßennetz.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksvorstehung bleibt die Freie Mitte als Erholungsraum für die Bevölkerung erhalten und wird nicht für Baustelleneinrichtungen zerstört.

Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger: „Es ist im Interesse aller AnrainerInnen, die durch das innovative und große Bauprojekt mitten in der Stadt ohnedies schon gefordert sind, dass die Stadtwildnis oder Freie Mitte den Bewohnern des Viertels schon während der jahrelangen Bauarbeiten als Erholungsgebiet erhalten bleibt. Wie wichtig es für die Entwicklung des Gebiets ist, dass schon während der Bauarbeiten ein Grünraum für die Anrainer und Anrainerinnen bestehen bleibt, hat schon der Bednar-Park im "alten" Teil des Nordbahnhofs eindrucksvoll gezeigt.“

Mehrere Hundert interessierte AnrainerInnen folgten letzte Woche einer Einladung der ÖBB zu einem Informationsabend am Nordbahnhof, um sich von Expertinnen und Experten der ÖBB, der Stadt Wien, der Bauträger und des Bezirkes über die nächste Bauetappe informieren zu lassen. „Ich freue mich über die durchwegs konstruktive Atmosphäre bei der Präsentation der Pläne“, so Lichtenegger. Nach der Präsentation standen Lichtenegger, der Grundstückseigner ÖBB und die ExpertInnen der Fachdienststellen den Anwesenden Rede und Antwort.

„Natürlich wirbelt ein derart umfangreiches und innovatives Bauprojekt mit einer riesigen Schule und hunderten neuen Wohnungen im wahrsten Sinne des Wortes auch Staub auf. Dieser Belastung für Anrainerinnen und Anrainer sind sich alle Beteiligten bewusst und werden alles versuchen, um sie so gering wie möglich zu halten“, so Lichtenegger. Weiters betonte sie, dass Bauverkehr und Bauinfrastruktur in der Anfangszeit so geregelt würden, wie am Info-Abend präsentiert, dass ÖBB, Stadt Wien und Bezirk sich bei Problemen allerdings nach Kräften bemühen würden, laufend nachzubessern.

Die Bürgerbeteiligung würde in eine neue Phase treten: Regelmäßige Bezirksforen finden statt, der erste davon in der ersten Junihälfte. Die Gebietsbetreuung wird regelmäßig den Nordbahnviertel-Treff abhalten und am Infopoint informieren. Die IMGRO-Halle wird ab April von der TU Wien bespielt und ab Juni wird das Architekturzentrum Wien im Rahmen der Vienna Biennale 2017 sein Programm Care+Repair abhalten.

„Der Nordbahnhof wird mit „State-of-the Art-Stadtplanung“, der großen, grünen Freien Mitte, Urbanität, klug bespielten Erdgeschoßzonen und modernen Schulen und Kindergärten zum innovativsten Grätzel Europas “, so Lichtenegger abschließend.

