ÖÄK: Flexible Arbeitszeiten brauchen flexible Kinderbetreuung

Tagesmutter im Spital zeigt vor, wie’s geht – Bundeskurie fordert weiteren Ausbau

Wien (OTS) - Arbeitszeitflexibilisierung und betriebliche Kinderbetreuung müssten Hand in Hand gehen, das Eine schließe das Andere nicht aus. Das sagte der stellvertretende Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Karlheinz Kornhäusl, am Dienstag in einer Aussendung. „Kinderbetreuungseinrichtungen würden es den Eltern ermöglichen, flexibleren Arbeitszeiten nachzugehen. Das wäre zeitgemäß“, zeigte Kornhäusl auf. Die Bundeskurie fordere seit Jahren den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen in den heimischen Spitälern.

Wie es gehen kann, sehe man am Beispiel eines südsteirischen Spitals, so Kornhäusl weiter: „Wir haben hier eine Betriebs-Tagesmutter in eigens adaptierten Räumlichkeiten. Sie betreut Kinder im Alter zwischen null und 14 Jahren, um 6 Uhr morgens können die Eltern ihre Kinder bringen. Bis mindestens 19 Uhr ist die Betreuung durch die Tagesmutter sichergestellt. Das ist ein flexibles Angebot, das gut angenommen wird.“ Dabei würden alle an einem Strang ziehen:

Unterstützung gebe es sowohl seitens des Spitalsträgers als auch seitens des Landes. „Gerade in Spitälern, wo das Personal einfach flexibel sein muss – Stichwort Nachtdienst -, ist so eine Lösung nur zu begrüßen", so Kornhäusl. Die Bundeskurie setze sich seit Jahren dafür ein, dass in allen österreichischen Spitälern Kinderbetreuungseinrichtungen installiert würden. „Junge Ärztinnen und Ärzte wollen nicht auf eine Familie verzichten. Es ist daher unabdingbar, die Basis für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. Betriebskindergärten oder Tagesmütter in jedem österreichischen Spital wären der erste Schritt in die richtige Richtung“, sagte Kornhäusl abschließend. (slv)

