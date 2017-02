Wien-Floridsdorf: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Drei Männer (21,25 und 41 Jahre) versuchten am 20. Februar 2017 gegen 15.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Pfendlergasse einzubrechen. Als die Bewohnerin des Hauses auf sich Aufmerksam machte, flüchteten die Beschuldigten. Die Männer konnten in der Umgebung angehalten und festgenommen werden.

