GSK macht Zuwendungen an Patientenorganisationen zum elften Mal öffentlich

Vier Patientenorganisationen wurden 2016 von GSK unterstützt

Alle Zahlungen werden seit 2006 auf der GSK-Website veröffentlicht

GSK ist Impulsgeber in Sachen Transparenz und Ethik

GSK hat erneut alle Zuwendungen veröffentlicht, mit denen Patientenorganisationen im Vorjahr unterstützt wurden. Die entsprechenden Zahlen werden jedes Jahr im Februar in allen europäischen GSK-Niederlassungen online gestellt. In Österreich wurden 2016 insgesamt vier Patientenorganisationen mit einem Gesamtbetrag von 62.860,- Euro unterstützt.



Veröffentlichung der Zahlungen an Patientenorganisationen bereits zum elften Mal



Die Veröffentlichung erfolgt in diesem Jahr bereits zum elften Mal. In ganz Europa arbeitet GSK mit zahlreichen Patientengruppen in den verschiedensten Therapiegebieten zusammen. In vielen Fällen besteht die Kooperation mit den Patientenorganisationen bereits seit Jahren und beruht auf einer nachhaltigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit.



GSK und die Patientengruppen teilen die Vision, den Zugang von Patienten zu Behandlungen und Leistungen im Gesundheitswesen zu verbessern. Neben unseren Bemühungen um verbesserte Präventions- und Therapieoptionen fördert GSK die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit Patienten und Patientenorganisationen.



Ziel ist es, die Organisationen mit Basis- und Projektzuwendungen dabei zu unterstützen, die Interessen von PatientInnen zu vertreten. Transparenz ist dabei für GSK oberstes Gebot. Veröffentlicht wird auf der GSK-Website (http://at.gsk.com/de-at/transparenzberichte/unterstuetzung-fuer-patientengruppen/) nicht nur die Höhe der Zuwendungen, sondern auch der Verwendungszweck.



GSK als Impulsgeber in Sachen Transparenz und Ethik



Transparenz ist für GSK oberstes Gebot und ein gelebter Unternehmenswert. Als Impulsgeber hat GSK deshalb bereits vor vielen Jahren eine Reihe von – großteils freiwilligen – Initiativen ergriffen, die für mehr Transparenz sorgen und hohen ethischen Standards entsprechen. So veröffentlicht GSK z.B. seit 2006 alle Zahlungen an Patientengruppen und seit 2000 die Ergebnisse aller klinischen GSK Studien im Internet, seit 2013 sogar auf Basis individualisierter anonymer Patientendaten.



Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung echter Transparenz ist die Offenlegung aller geldwerten Leistungen an Ärzte und Institutionen der Fachkreise, eine Industrie-weite Transparenz-Initiative, die alle pharmazeutischen Unternehmen dazu verpflichtet, seit Juni 2016 diese Leistungen europaweit einheitlich auf ihren Websites zu veröffentlichen. Als Mitglied von Transparency International Österreich und Vorreiter in Sachen Transparenz und Ethik beteiligt sich GSK an der Transparenz-Initiative EFPIA Disclosure Code in seiner eigentlichen Bedeutung und verfolgt hier konsequent die Position zur Veröffentlichung von geldwerten Leistungen auf individueller Ebene (d.h. namentliche Nennung; no consent-no contract). Nähere Informationen finden Sie unter http://at.gsk.com/de-at/transparenzberichte/.



GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her. GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at. GSK ist zum fünften Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index, seit 2013 Mitglied von Transparency international Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.



Dr. Alexander Barousch

Medical Director

Tel. 01/970 75 200

alexander.h.barousch@gsk.com



GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Euro Plaza, Gebäude I, 4. Stock

1120 Wien, Wagenseilgasse 3

at.info@gsk.com





Registered in England & Wales:

No. 3888792

Registered Office:

980 Great West Road

Brentford, Middlesex

TW8 9GS

AT/CPR/0001/17





GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Mag. Barbara Masser-Mayerl

Communications Manager, Dep. Corporate Affairs

+43 1 970 75/518

barbara.b.masser-mayerl @ gsk.com