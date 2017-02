Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Gestylteste im ganzen Land?

W24 präsentiert den Staffelstart von „ADIWEISS.TV“ am 22. Februar um 18:00 Uhr

Wien (OTS) - Auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer! Dieses Credo hat sich Style-Experte und Magazin-Herausgeber Adi Weiss an die Modebrust geheftet. Und damit möglichst viele Prinzessinnen und Prinzen stilsicher auf dem Wiener Modeparkett tanzen, hat sich der „Modefuzzi“ Adi Weiss den schönen und zauberhaften Dingen des Lebens verschrieben. Folgt man seinen kundigen Trends- und Schönheitstipps, gehören dramatische „Ich-hab-nichts-zum-Anziehen-Momente“ vorm Kleiderschrank und peinliche Mode-Fauxpas durchaus der Vergangenheit an.

Mode ist auch immer ein Statement

W24 hat daher ab dieser Woche wieder geballt Style, Charme und Glamour am Programm. Die modebewusste Frau und der modebewusste Mann orientieren sich ab dem 22. Februar wieder an der Expertise von Adi Weiss und schreiten nach der Winterpause top informiert mit einer neuen, knackigen Folge von „ADIWEISS.TV“ in den herannahenden Modefrühling.

Mit der Mode & schönen Menschen auf Du-und-Du

Die neueste Folge von „ADIWEISS.TV“ ist gespickt mit schillernden Modeschmankerln und prickelnden Szene-Infos. So folgen unter anderem zahlreiche Promis und Persönlichkeiten dem Ruf von Adi Weiss und Michael Lameraner und pilgern ins LOISIUM Südsteiermark, wo die Erstausgabe ihres neuen Lifestyle-Magazins „OBEGG – Best of Südsteiermark“ gefeiert wird.

Aber es geht auch Backstage zu reizvollen Events, bei denen die Celebrities sich ein Stell-dich-ein geben. In der BRANDBOXX in Salzburg zeigt die heimische Model-Elite, mit Topmodels wie Patricia Kaiser und Kerstin Lechner, einem hochkarätigen Publikum einen ersten spannenden Ausblick auf die Herbst-Wintertrends für 2017/2018.

Fakt ist, Mode & Lifestyle machen Spaß, und der Spruch „Wer schön sein will, muss leiden“ hat definitiv längst ausgedient. W24 und „ADIWEISS.TV“ zeigen, wie’s locker und luftig in die neue Saison geht und freuen sich auf viele inspirierende Fashion- und Lifestyle Momente 2017.

Ausstrahlungszeiten

ADIWEISS.TV – Erstausstrahlung Mittwoch 22.2.2017, 18:00 Uhr auf W24

Über W24 – „Ich bin dabei“

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auseinander. Durch seine Nachrichtenkompetenz, seine Live- und vor Ort-Präsenz und seine aktuellen TV-Formate bietet das Wiener Stadtfernsehen Information, Service und Unterhaltung für alle Wienerinnen und Wiener. Mit mehr als 1,2 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 60.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs.

W24 ist im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobiler Live-Stream unter www.w24.at zu sehen. Seit November 2016 ist W24 auch im Kabelnetz von kabelplus und A1 TV, sowie über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf simpliTV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Medien. Die WH Medien GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.

Social Media Kanäle:

Twitter (@wien24), Facebook (/w24TV) und Instagram (@w24_tv)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sheila Poor

Presse W24

W24 Programm GmbH

T: +43 664 883 56 868

E: sheila.poor @ w24.at



Mag. Daria Auspitz

PR & Strategische Kommunikation

WH-Medien GmbH

T: +43 1 367 83 70-440

E: auspitz @ wh-m.at