Finanzführerschein macht junge Oberösterreicher/-innen fit für den Umgang mit Geld

Linz (OTS) - Horrende Handyrechnung wegen unüberlegten Surfens, überzogenes Konto, Kleinkredit fürs Auto oder die erste Wohnungseinrichtung – und schon schnappt die Schuldenfalle zu. Damit es gar nicht so weit kommt, bieten Schuldnerhilfe, Land und Arbeiterkammer Oberösterreich jungen Menschen Kurse an, die für den Umgang mit Geld fit machen. Landesrätin Birgit Gerstorfer, AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Ferdinand Herndler von der Schuldnerhilfe überreichten Mitte Februar an mehr als 550 Schüler/-innen Finanzführerscheine. Insgesamt haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 20.000 Jugendliche den Finanzführerschein gemacht.

2007 wurden die Kurse zum Finanzführerschein erstmals angeboten. Heute – zehn Jahre später – können die Schuldnerhilfe, Land und Arbeiterkammer eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen: Bereits mehr als 20.000 Jugendliche haben den Finanzführerschein gemacht, und die Nachfrage nach diesem Angebot ist ungebrochen.

Arbeiterkammer und Land unterstützen das Projekt der Schuldnerhilfe finanziell und mit Expertenwissen. „Der Anteil junger Menschen mit Schuldenproblemen ist nicht zu unterschätzen. Es ist mir daher sehr wichtig, dass junge Leute fit gemacht werden im Umgang mit Geld. Denn informierte und selbstbewusste Menschen sind bei Problemen meist schneller in der Lage, die richtigen Handlungen zu setzen. Eben diese Kompetenz vermittelt der Finanzführerschein“, sagte Landesrätin Birgit Gerstorfer vergangene Woche in der AK Linz bei der Verleihung des Finanzführerscheins an mehr als 550 Schüler/-innen aus ganz Oberösterreich. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer betonte: „Der präventive Schutz ist uns ein großes Anliegen. Der Finanzführerschein ist ein wertvoller Beitrag dazu. Er hilft den jungen Menschen, Konsumfallen im Vorhinein zu erkennen und gar nicht erst hineinzutappen.“

Sollten Jugendliche oder junge Erwachsene Fragen rund ums Geld haben, etwa zum Thema Lohn und Gehalt, oder in Konsumfallen tappen, zum Beispiel Verträge mit unfairen Klauseln unterschreiben, hilft die AK rasch und kostenlos: Auf www.fragdieak.at können die Jugendlichen via Smartphone, Laptop oder Tablet ganz unkompliziert und auch vertraulich mit den Expertinnen und Experten der AK in Dialog treten und sich beraten lassen – die Antwort der AK kommt spätestens am nächsten Werktag. Außerdem gibt´s auf der Website viele nützliche Infos, Musterbriefe, Checklisten und Videos zu Themenbereichen, die für junge Menschen relevant sind: Neben dem Thema Geld auch Arbeit und Recht, Bildung, Handy, Wohnen und Freizeit.

Ein druckfähiges Foto von der Übergabefeier des Finanzführerscheins Mitte Februar 2017 in der AK Linz finden Sie auf ooe.arbeiterkammer.at

