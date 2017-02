KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0010 von HEUTE: ASFINAG: A 21 bei Hochstrass einspurig aufgrund Lkw-Brand

Korrektur zu OTS_20170221_OTS0010

Niederösterreich (OTS) - Auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn hat aus noch ungeklärter Ursache jener Lkw wiederholt Feuer gefangen, der bereits in den frühen Morgenstunden gelöscht wurde. Derzeit kann der Verkehr an der Brandstelle bei Hochstrass in Fahrtrichtung A 1 West Autobahn nur einspurig vorbeifahren. Die Feuerwehr bleibt aus Sicherheitsgründen mit einem Löschfahrzeug vor Ort, um im Falle des nochmaligen Brandes des Lkws sofort agieren zu können. Die Dauer der Einspurigkeit in diesem Bereich kann derzeit nicht festgelegt werden. Der Rückstau reicht rund acht Kilometer Richtung A 2 Süd Autobahn.

