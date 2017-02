Weiterbildungsmaster in Klinischer Psychologie und Gesundheitspsychologie

Wien (OTS) - Erstmals ab Herbst 2017 wird an der FH Kärnten in Kooperation mit der Österreichischen Akademie für Psychologie (AAP) ein Masterlehrgang in Klinischer Psychologie und Gesundheitspsychologie angeboten. Hierdurch kann die bereits bei AAP bestehende, vom Österreichischen Gesundheitsministerium anerkannte Berufsausbildung auf akademisches Master-Niveau gehoben werden. Die Qualitätssicherung erfolgt in doppelter Hinsicht – seitens des Ministeriums als auch seitens des FH-Qualitätssicherungssystems. Die wissenschaftliche Leitung hat Holger Penz, Studienbereichsleiter und Leiter des Weiterbildungszentrums an der FH Kärnten, inne. Das Lehrgangsmanagement übernehmen Carmen Zernig-Malatschnig seitens der FH sowie Andrea und Martin Nechtelberger bei der AAP. Klinische- und GesundheitspsychologInnen, die vor der Neufassung des Psychologengesetzes in 2014 die Berufsberechtigung erlangt haben, finden so zudem eine attraktive Möglichkeit vor, Ihr Kompetenzprofil durch ein Master-Upgrade zu vervollständigen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Akademie für Psychologie (AAP)

Dipl.-Ing. Dr. Martin Nechtelberger

Vereinsgasse 15, 1020 Wien

Tel. 01 / 406 73 70

email: martin.nechtelberger @ aap.ac.at