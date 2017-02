YIJIAN Treadmill leitete weltweite Expansionsstrategie mit Future AI ein

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - YIJIAN, die führende chinesische Laufbandmarke, stellte auf der ISPO Munich 2017 seine neuen Hightech-Produkte vor. Gleichzeitig präsentierte YIJIAN unter dem Thema "Foresee the Future" [Die Zukunft vorhersehen] sein "Future AI", das erste Laufband der Welt mit künstlicher Intelligenz. Das "Future AI" System ist ein Beweis für YIJIANs weltweit führende intelligente Technologie und unterstreicht die Stärke von "China-Smart Made".

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/469722/1111.jpg

YIJIAN hat dank seiner, auf hohen und dauerhaften Input in F&E zurückzuführenden Innovation ausreichend Selbstvertrauen, um seine globale Expansionsstrategie zu beschleunigen. Die 286 patentierten Laufbandtechnologien von YIJIAN basieren auf 100 Millionen Dollar Investitionen in F&E im vergangenen Jahrzehnt. Im Jahr 2016 erreichte dieser Betrag 15 % des Gesamtumsatzes und ist damit in China einzigartig.

Am 6. Februar wurde "Future AI" zum ersten Mal auf dem großen Bildschirm am New York Times Square vorgestellt. Diese Veranstaltung läutete das Zeitalter des Laufbandes mit künstlicher Intelligenz offiziell ein. Huffington Post, die als erste Internetzeitschrift der Welt und Gewinner des Pulitzer Preises bekannt ist, veröffentlichte einen Sonderbeitrag über das Thema, wie Produkte mit künstlicher Intelligenz unser intelligentes Leben bereichern könnten und stellte seiner weltweiten Leserschaft das herausragende Design und die überzeugenden Funktionen des "Future AI" vor: es ist mehr als nur eine Maschine, es interagiert mit Ihnen, um Ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen und schafft die idealen Voraussetzungen für Bodybuilding. Alles was Sie tun müssen, ist das Gerät und Ihr Training genießen.

Rückfragen & Kontakt:

Zhou Peng

+86-151-9028-1353

zhp001001 @ 126.com