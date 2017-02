Chubb ernennt Adrian Matthews zum Chief Operating Officer für Kontinentaleuropa

London (ots/PRNewswire) - Chubb verkündete heute die Ernennung von Adrian Matthews, derzeit Executive Vice President und Zonal Leader Major Accounts von Chubb für den Mittleren Westen, Kanada und Nordosten von Nordamerika, zum Chief Operating Officer für Kontinentaleuropa.

In seiner neuen Funktion wird Adrian für die Leistungsfähigkeit und Entwicklung der Sach- und Unfallversicherungen von Chubb sowie dem Vertriebsbereich von Chubb in Kontinentaleuropa zuständig sein. Er übernimmt die Position von Steve Reiss, der erst kürzlich in die USA zurückgekehrt ist, um die Immobilien- und Gastgewerbesparte von Chubb in Nordamerika zu leiten. Adrian wird von Paris aus arbeiten und Berichte an Jeff Moghrabi, Division President für Kontinentaleuropa erstatten. Seine neue Position wird er zum Ende des ersten Quartals 2017 übernehmen.

Adrian bringt 32 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Vor seiner aktuellen Tätigkeit war er von 2012 bis 2015 als Chief Operating Officer für Chubb im Mittleren Westen tätig. 1993 fing er bei ACE als hochrangiger Underwriting Manager für Unfallversicherungen an und war davor als Underwriter bei Royal Insurance und Hartford Insurance angestellt.

Jeff Moghrabi, Division President von Kontinentaleuropa erklärte:

"Adrian wird unser Team sehr bereichern. Seine Ernennung spiegelt Chubbs Bestreben wider, die besten Spitzenkräfte optimal einzusetzen, um Wissen und Methoden auf internationaler Ebene weiterzugeben. Auf einem ausgereiften Versicherungsmarkt, wie es ihn in Kontinentaleuropa gibt, ist Adrians Führungskraft, Erfahrung und Erfolgsgeschichte in einer unserer wichtigsten US-Regionen von großem Wert für uns. Ich begrüße ihn recht herzlich in Kontinentaleuropa und Paris und freue mich schon auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit, um unsere Produktpalette und Vertriebsstrategie weiter voranzubringen."

Über Chubb

Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb einem vielfältigen Kundenkreis gewerbliche und private Sach- und Unfallversicherungen, private Krankenzusatzversicherungen, Rückversicherungen und Lebensversicherungen. Chubb bewertet, übernimmt und verwaltet Risiken mit Wissen und Disziplin. Schadenfälle werden fair und schnell reguliert. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke und weltweite Niederlassungen aus. Das Mutterunternehmen Chubb Limited ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter. Nähere Informationen finden Sie unter chubb.com/uk.

