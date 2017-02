Peugeot EXPERT ist Fleet Car of the Year 2017

Branchenmagazin “Firmenwagen” kürt die Siegermodelle. Das Nutzfahrzeug PEUGEOT EXPERT siegt in der Kategorie Transporter

Wien (OTS) - Die Sieger stehen fest! In der am 20. Februar erschienenen Ausgabe des Branchenmagazins „Firmenwagen“ werden die Ergebnisse der jährlichen Wahl zum Fleet Car oft he Year 2017 vorgestellt und die Siegerfahrzeuge gekürt.

In der Kategorie Transporter geht der Titel an den neuen Peugeot Expert.

Sebastian Haböck, Direktor Marke Peugeot: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es zeigt, dass der neue Peugeot Expert von den Unternehmen sehr gut wahrgenommen und angenommen wird. Unser neuer Transporter ist sehr vielseitig und kostengünstig einsetzbar.“

Der neue Peugeot Expert ist seit Sommer 2016 erhältlich. Das Fahrzeug ist in drei verschiedenen Längen und mit vielen verschiedenen Konfigurationen, sowie auch als Allradversion verfügbar.

Link:

Presseseite: http://at-media.peugeot.com

Firmenwagen: http://www.firmenflotte.at/epapers/876607/index.html#32



