Deutliche Preissenkungen bei großformatigen Werbedrucken

Neue Produkte erweitern das Angebot im Large Format Printing (LFP)

Wien (ots) - Rechtzeitig zum Start der neuen Messesaison senkt Onlineprinters die Preise für verschiedene Produkte im Bereich Großformatdruck. Kunden profitieren von Preisnachlässen von bis zu 25 Prozent. Möglich wurden diese Reduzierungen durch weitere Optimierung der Produktionsabläufe. "Zu unserem Geschäftskonzept gehört es, dass wir unsere Produktion ständig optimieren. Da auch unsere Kunden von diesen Prozessverbesserungen profitieren sollen, passen wir die Preise zu ihren Gunsten regelmäßig an", informiert Dr. Michael Fries, CEO der Onlineprinters GmbH.

Alle Preisreduktionen im Überblick

Um 25 Prozent wurden die Preise für Plots gesenkt. Hohlkammerplatten und Flaggen mit und ohne Ausleger sind 20 Prozent günstiger erhältlich. Die Preise für großformatige Werbeschilder sinken um etwa 20 Prozent. Die Preissenkungen gelten dauerhaft und sind ab sofort wirksam. Onlineprinters verfügt über hauseigene LFP-Produktionsanlagen.

Neu im Sortiment: City-Light-Poster und Pop-up-Tower

Bereits im Jahr 2016 hat Onlineprinters nicht nur Lieferzeiten verkürzt und den Service erweitert, sondern auch 80 neue Produkte ins Sortiment aufgenommen, um dem Kunden ein One-Stop-Shopping zu ermöglichen. Diese Strategie wird das Unternehmen auch 2017 fortsetzen: Den Anfang machten City-Light-Poster, die seit Januar neu im Shop gelistet sind. Kunden können zwischen drei Papierqualitäten wählen, nämlich 120 g/m² Affichenpapier, 210 µm Backlit Folie und 140 g/m² Indoor-Papier.

Demnächst werden außerdem sogenannte Pop-up-Tower im Onlineshop erhältlich sein. Dabei handelt es sich um mobile Werbesäulen, die schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden können. Sie sehen aus wie Litfaßsäulen und sind für die Werbung in Innenräumen geeignet. "Bei den Messesystemen geht es in erster Linie darum, den Kunden Werbesysteme anzubieten, die sowohl schnell auf- und abgebaut sind und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Unter diesen Gesichtspunkten sind sowohl die Pop-up Tower als auch die Zipperwalls, die wir Ende 2016 ins Sortiment genommen haben, sehr gute Lösungen für die Präsentation auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen", erläutert Dr. Michael Fries.

Über das Unternehmen

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Unter dem Motto "Drucksachen einfach online bestellen" vertreibt das Unternehmen über 16 Webshops Druckprodukte an 600.000 Kunden in 30 Ländern Europas. International ist das Unternehmen unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt es als diedruckerei.de auf. Das Produktsortiment umfasst 1.400 Drucksachen von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Das Erfolgsrezept der Produktion individueller Drucksachen im Sinne der Industrie 4.0 basiert auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegrierten Produktion von Bestellung bis Versand und dem Sammeldruck. In Letzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträge gemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont. Kunden stehen Optionen wie Blitzdruck (Produktion am selben Werktag), Overnight-Lieferung, klimaneutrale Produktion und freie Formateingabe bei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Die Onlineprinters GmbH beschäftigt 650 Mitarbeiter und produziert jährlich mehr als zwei Milliarden Drucksachen.

Videobeitrag "Großformatige Druckprodukte - Herstellung von Messebedarf, Außenwerbung & Co.":

https://www.youtube.com/watch?v=_ei-AfMNHyU

