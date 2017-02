Die 10. MAWEV-Show zieht nach Niederösterreich

Wien (OTS) - Mitten im Herzen Österreichs feiert die MAWEV Show ihre 10. Auflage. Von 14. Bis 17. März 2018 machen mehr als 1.000 Baumaschinen und Baufahrzeuge halt in St. Pölten/Wörth. Das neue Veranstaltungsgelände mit 200.000 m² bietet nationalen und internationalen Ausstellern eine ideale Plattform, um die neuesten Branchentrends vorzuführen. Das Motto der MAWEV Show „Demonstration statt Präsentation“ wird auch bei der Jubiläumsauflage der Fachmesse von den Ausstellern gelebt.

St Pölten/Wörth überzeugt mit optimalem Gelände

Nach langen und schwierigen Verhandlungen mit der Energie AG sah sich die MCG gezwungen ein neues Veranstaltungsgelände für die kommende Auflage der MAWEV Show 2018 zu suchen und Oberösterreich zu verlassen. Nach Suche im Bundesland Niederösterreich hat sich das Gelände in St. Pölten/Wörth als sehr gut herauskristallisiert. Es überzeugte mit zahlreichen Verbesserungen gegenüber dem alten Standort aus 2015 – was Lage, Aufplanung, Parkverhältnisse angeht.

Neues Areal mit optimaler Verkehrsanbindung

In Kooperation mit dem Land Niederösterreich entsteht auf dem Gelände der ÖBB die MAWEV Show 2018! Das Gelände punktet mit mehr als 200.000m² im Herzen Österreichs und bester Anbindung zur Autobahn. Die Abfahrt St. Pölten – Süd ist in ca 4. min Fahrzeit über die B20 erreichbar. Das gesamte Areal ist eingefriedet und es befindet sich alles auf einer Ebene.

Im Gegenzug zum alten Gelände in Ennshafen entfallen die Shuttlebusse, da alle Parkmöglichkeiten direkt am Gelände sind bzw. ans Gelände grenzen.

MAWEV-SHOW als Antriebsmotor der Bauwirtschaft

Bei der 10. Auflage werden wieder mehr als 1.000 Baumaschinen und Baufahrzeuge für einen gewichtigen Auftritt sorgen. Somit gilt die MAWEV-Show als wichtiger Impulsgeber für die Bauwirtschaft. Mit qualitativ hochwertigen Fachbesuchern aus dem In- und Ausland können vor Ort viele Kooperationsgespräche geführt, Geschäfte angebahnt und abgeschlossen sowie Kundenkontakte geknüpft bzw. gepflegt werden.

Die Demonstrationsschau für alle Branchen

Die wohl aufregendste Großbaustelle Europas bietet ausreichend Platz für alle Branchen der Bauwirtschaft: Baumaschinen, Baufahrzeuge, Bau- und Transportgeräte für den Hoch-, Tief- und Straßenbau, Maschinen-, Geräte- und Fahrzeugzubehör sowie Hilfsmittel. Bautechnische Einrichtungen, Schalungen, Gerüstung, Kräne, Geländestapler, Sieb- und Brechanlagen, Bauschuttrecycling, Entsorgungs- und Deponietechnik, Straßen- und Freiflächenplanung, -Vermessung, -Gestaltung,- Ausrüstung, -Erhaltung, -Pflege und –Winterdienst, Straßenverkehrssicherheit, Kommunaltechnik- und –fahrzeuge, Planung, Vermessung, Consulting, Finanzierung.

MAWEV Show erreicht nationales und Internationales Fachpublikum

Die 10. Auflage der MAWEV Show richtet sich an Fachbesucher aus dem In- und Ausland. Von den Führungskräften bis hin zu Gemeindevertreter, Bauträger, Planer, Vermesser bis hin zu Baustofferzeuger, Straßenmeistereien, einschlägige Interessensvertretungen und Verbände etc. zeigen sich von der Fachmesse begeistert.

Technische Daten zum neuen Gelände in St. Pölten/Wört, NÖ

Ausstellungsfläche Freigelände: 100.000 m²

Mobilhalle Länge 125 x B 40 m: 5.000 m²

2 Eingangshallen Länge 35 x B 10 m: 700 m²

Einfriedung ca.1.800 lfm

LKW-Teststrecke ca. 300 lfm

Rückfragen & Kontakt:

Mag Sabine Waldauer, BA,

Tel.: 0043 316 / 8088 – 213

sabine.waldauer @ mcg.at

www.mawev-show.at