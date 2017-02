60. Jubiläum: Gösser erfrischte auch heuer am Ball der Wiener Kaffeesieder

Gösser ist seit 60 Jahren Partner der Traditionsveranstaltung und lud zu bierigen Erfrischungen in den Orchestergang der Wiener Hofburg

Linz (OTS) - Typische Wiener Balltradition mit Charme und Humor – dafür steht der Wiener Kaffeesiederball. Passend dazu wurde in der Wiener Hofburg am 17. Februar wieder bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Rund 6.000 Gäste erlebten in atemberaubendem Ambiente einen beschwingten, unterhaltsamen und einzigartigen Wiener Ballabend mit Stil und Eleganz. Auch Gösser präsentierte sich im wohl größten Kaffeehaus Österreichs und sorgte bei den Gästen mit bestem Bier für die passende Erfrischung abseits des Tanzparketts.

Da sich der Ball heuer zum 60. Jubiläum mit dem Thema „Retro“ beschäftigt, stattete Gösser auch die Tombola des Kaffeesiederballs mit besonderen Preisen aus: Eigens für den Anlass wurde das edle Dunkle Stifts-Zwickl aus dem Stift zu Göss – eine dunkel bernsteinfarbige Bierspezialität mit chamois-farbener Schaumkrone, weicher blumiger Hopfennote und feinen Honig- und Röstaromen – in einer schönen Bügelverschlussflasche mit besonderem Bauchetikett im 60ies-Look abgefüllt. Die Bierspezialität war heuer auch direkt am Kaffeesiederball zu verkosten.

Gesellige Momente mit bestem Bier: Gösser-Lounge bot Gelegenheit zum Networking

Passend zum 60. Jubiläum änderte die Brau Union Österreich mit der Traditionsmarke Gösser das Konzept für ihre Gäste und lud heuer erstmals in eine Gösser-Lounge im Orchestergang und Wintergarten der Wiener Hofburg. Partner bei der Gösser-Lounge war auch heuer Schlumberger, was den Abend um eine prickelnde Note erweiterte, und auch die Gastgeber, der Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer, lud Gäste in den exklusiven Gösser-Bereich. Rund 200 prominente Gäste, Geschäftspartner sowie Gösser-Freunde folgten der Einladung und erfreuten sich schon vor der offiziellen Ball-Eröffnung an bierigen Spezialitäten und kleinen kulinarischen Köstlichkeiten. Neben den Gastgebern Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl, Walter Wallner, Geschäftsführer Top Spirit und Schlumberger Verkaufsdirektor, sowie seitens Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer die Ballleiterin Anna Karnitscher und Klub-Obfrau Christina Hummel, waren unzählige Entscheidungsträger aus Kammern, Wirtschaft, Gastronomie, Sport und Medien mit dabei.

„Die Wiener Kaffeehäuser gelten zu Recht als Orte der Kommunikation, des Austausches, der Geselligkeit. Auch uns als größtem heimischem Brauereiunternehmen sind diese Werte ebenso wie Genuss, gemeinschaftliche Erlebnisse und Lebensfreude wichtig. Es freut mich daher besonders, dass wir mit Gösser auch heuer wieder traditionell am Ball der Wiener Kaffeesieder vertreten sind. Nach ein paar schwungvollen Tanzeinlagen erfrischt schließlich nichts besser als ein Schluck von Österreichs bestem Bier“, betonte Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl.

Über Gösser

Gössers Siegeszug beginnt 1860, als der Unternehmer Max Kober Teile des Stiftes Göss erwirbt und die dortige Klosterbrauerei reaktiviert. Heute ist Gösser mit einer spontanen Bekanntheit von 82 Prozent die bekannteste Biermarke Österreichs, mit einem nationalen Marktanteil von 16,3 Prozent (Quelle: Nielsen, Wert 2015). Damit ist Gösser das meistverkaufte und beliebteste Bier Österreichs. Für die Biererzeugung verwendet die Gösser Brauerei ausschließlich heimische Naturprodukte: erneuerbare Energien im Produktionsprozess, Brauwasser aus dem eigenen Quellschutzgebiet, Braugerstensorten aus dem Osten Österreichs und Hopfen aus dem südsteirischen Leutschach. Für den Einsatz österreichischer Rohstoffe und die hohe Qualität wurde Gösser-Bier mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel ausgezeichnet.

