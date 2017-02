Wien-Meidling: Cannabis-Gewächsanlage in Wohnung entdeckt

Wien (OTS) - Auf Grund von starkem Cannabisgeruch in einem Stiegenhaus wurden Polizisten am 19. Februar 2017 um 19.00 Uhr in ein Wohnhaus in die Unter-Meidlinger-Straße gerufen. In einer dortigen Wohnung konnten die Beamten insgesamt 21 Cannabispflanzen in zwei Growzelten auffinden und sicherstellen. Der 27-jährige Wohnungsbesitzer gab an, die Pflanzen zum Eigengebrauch angebaut zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

