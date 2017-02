Lichtbildveröffentlichung – Raub auf Drogerie-Geschäft in Wien-Floridsdorf

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Ein derzeit unbekannter Täter betrat am 13. Jänner 2017 um 18.30 Uhr ein Drogerie-Geschäft in der Bunsengasse. Dort bedrohte er mit einer Faustfeuerwaffe eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock, wurde aber nicht verletzt.

Es konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01-31310-67210 erbeten.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, normale Statur, blonde kurze Haare, vermutlich Inländer.

