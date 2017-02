Neue Konzertreihe im ORF-RadioKulturhaus: „SoloTogether: Maja Osojnik & Patrick Pulsinger“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 23. Februar startet eine neue Konzertreihe im ORF-RadioKulturhaus: Zum Auftakt von „SoloTogether“ loten Patrick Pulsinger und Maja Osojnik ihre musikalischen Gemeinsamkeiten im Rahmen des Live-Sets aus. Das Konzert im Studio 3 beginnt um 20.00 Uhr.

Die neue Reihe „SoloTogether“ widmet sich den spannenden Soloprojekten umtriebiger Musikerinnen und Musiker. Die Grundidee der Reihe basiert auf der Kombination von aufeinanderfolgenden Solo-Live-Sets zweier unterschiedlicher Künstler, die in einem dritten Konzert-Set gemeinsam Musik machen und dabei etwas völlig Neues entstehen lassen. Die neue Konzertreihe wird heimische Künstler aus den unterschiedlichsten Genres – von Elektronik, Jazz, Neuer Musik und Improvisation bis hin zu Pop und Rock – featuren. In der ersten Ausgabe von „SoloTogether“ sind Patrick Pulsinger (Modular Synthesizer) und Maja Osojnik (vocals, live sampling, dj-cd player and other lo-fi electronics, paetzold bass) zu Gast. Beide setzen sich auf kreative und spielerische Art und Weise mit der Erzeugung von neuen Klängen – seien sie elektronisch, analog, instrumental – auseinander, lassen sich nicht schubladisieren, sondern sind in vielen Genres zuhause und lassen die Grenzen zwischen E- und U-Musik verschwinden.

Der Wiener Elektronik-Pionier, Techno-Urgestein und Musikproduzent Patrick Pulsinger eröffnet den Solo-Reigen mit einem speziellen Modular-Synthesizer-Konzert im Studio 3. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigt sich Patrick Pulsinger intensiv mit dem Thema Modular Synthesizer und im Speziellen mit den Möglichkeiten der Improvisation auf diesem vielseitigen Instrument. Patrick Pulsinger lebt und arbeitet in Wien. Er ist Elektronikmusiker, Musikproduzent, DJ, Plattenlabel-Betreiber, war 2013 Kurator des Popfests Wien und hat 2015 den Preis der Stadt Wien für Musik erhalten. Konzerte und Veröffentlichungen im Rahmen von Wien Modern, Sonar und vielen anderen Festivals führten zu Kollaborationen mit Musikerinnen und Musikern wie Pamelia Kurstin, Christian Fennesz, ORF RSO Wien, Klangforum Wien, Elektro Guzzi, Franz Hautzinger, Hilary Jeffery, Bernhard Gander und vielen anderen Protagonistinnen und Protagonisten der U- und E-Musik. Maja Osojnik gehört zu den „jungen Wilden“ der österreichischen Szene: Die aus Kranj in Slowenien stammende Musikerin, die seit 1995 in Wien lebt, macht kammermusikalische Avantgardemusik, die sich quer durch alle Genres bewegt. Wenn sie ihre Stimme über elektronisch erzeugte Klänge und Samples legt, erschafft sie faszinierende Sound-Landschaften. Nach 14 Band-Alben zwischen Alter und Neuer, improvisierter und experimenteller Musik, Folklore und Noise hat Maja Osojnik 2016 ihr erstes Solo-Album „Let them grow“ veröffentlicht und sucht darin nach dem einfachen Song, der all das in ihr und in sich verbindet. Inhaltlich ist „Let them grow“ das Produkt eines Rückzugs, einer Innenschau und Neuaufstellung. Osojnik fragt nach dem Selbst, nach der Möglichkeit hinter der Unmöglichkeit gänzlich verstanden zu werden, nach den Taten der Liebenden, und dem, was sie unterdrücken. Was heißt es, heutzutage emanzipiert zu leben? In diesem sehr persönlichen Album und Programm vertont Osojnik die seltsamen Phänomene zeitgenössischer Zwischenmenschlichkeit und klingt dabei sanft, lustvoll, verstört, komplex, kalt, sphärisch, schneidend und feminin.

„SoloTogether: Maja Osojnik & Patrick Pulsinger“ findet am Donnerstag, den 23. Februar 2017 um 20.00 Uhr im Studio 3 des ORF-RadioKulturhauses statt. Der Eintritt beträgt EUR 17,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

