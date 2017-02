Margareten: „Westend Blues“-Literaturabend mit Musik

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ ist der Gastgeber des Literaturabends mit Musikprogramm am Freitag, 24. Februar, im früheren Nachtlokal „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117). Beginn:

19.30 Uhr. Der Autor Walter Eckhart rezitiert aus dem Buch „Westend Blues“ und für die dazu passende Musik sorgt der Musiker Al Cook. Laut Mitteilung des „Aktionsradius“-Teams hat die Hauptfigur des Romans das Motto „Löscht alle Schulden und verteilt das Land neu!“. Das Publikum wird um Spenden für die Künstler ersucht. Auskunft:

Telefon 332 26 94. Kontaktaufnahme mit dem Verein via E-Mail:

office @ aktionsradius.at.

Walter Eckhart hat das Buch „Westend Blues“ im Verlag „Edition Tarantel“ veröffentlicht (Umfang: zirka 100 Seiten, Preis: 13 Euro). Wie der Einladung zu dem Abend zu entnehmen ist, nennt der Autor seinen Roman „eine Jeremiade über Fakten, Fiktionen, Banalitäten und Momente spontaner Wut“. Die Post-Anschrift des Verlages lautet: 1020 Wien, Vivariumstraße 8/4/18. Anfragen an die „Edition Tarantel“ per E-Mail: wuzgerald @ gmx.at, tarantel-wien @ gmx.at.

Al Cook hat für sein unermüdliches Engagement für die Blues-Musik von Fachleuten den Ehrentitel „The white King of Black Blues“ erhalten. 2006 wurde der 1945 als Alois Koch geborene Blues-Musikant mit dem „Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien“ ausgezeichnet. „Zahllose“ Konzerte im In- und Ausland, wiederholte Tonträger-Produktionen plus Rundfunk-Engagements haben dem unverwüstlichen Tonkünstler zu einem erstklassigen Ruf verholfen.

Allgemeine Informationen:

„Tarantel“-Verlagsleiter Gerald Grassl:

http://linkes-wort.at/grassl.html www.glb.at/article.php/20111117100227909

Musiker Al Cook:

www.alcook.at

Etablissement „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

