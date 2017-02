AVISO – Leichtfried, Brandstetter und Hebenstreit präsentieren Gesetz zum Schutz von Öffi-Personal

Dienstag, 21. Februar 2017 – Härtere Strafen für gewalttätige Übergriffe – Film- und Fotomöglichkeit

Wien (OTS) - Gewalttätige Übergriffe auf das Personal in Öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn oder Straßenbahn werden in Zukunft deutlich härter bestraft. In einem gemeinsamen Pressegespräch informieren Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Justizminister Wolfgang Brandstetter und der Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, über das neue Gesetz. Möglichkeiten für Film- und Fotoaufnahmen sind gegeben. ****

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen!

Datum: Dienstag, 21. Februar 2017, 08:45 Uhr

Ort: Hauptbahnhof Wien, Lounge, 1. Stock, danach Foto/Filmmöglichkeit bei Station

Ihre Gesprächspartner sind:

- Jörg Leichtfried, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)

- Wolfgang Brandstetter, Bundesminister für Justiz

- Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Andreas Strobl

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1 711 6265-8818

andreas.strobl @ bmvit.gv.at

https://infothek.bmvit.gv.at



Bundesministerium für Justiz

Mag. Katharina Holzinger

Pressesprecherin des Bundesministers für Justiz

+43 1 52152 2313

katharina.holzinger @ bmj.gv.at

www.justiz.gv.at