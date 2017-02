Grüne küren die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung zum NÖ Schildbürgerstreich des Monats

Helga Krismer über die mögliche Eröffnung der Akademie im ländlichen Raum im Jahr 2049

St. Pölten (OTS) - Alle haben in den letzten Wochen über sie gesprochen. Keiner wusste genau, was sie kann, was sie will oder wo sie gebaut werden könnte.

Die Rede ist von der Akademie im ländlichen Raum, die mit den Geldern der Dr. Erwin Pröll Privatstiftung möglich gemacht werden soll.

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, lädt zum Pressegespräch und erklärt, warum die Eröffnung dieser Akademie doch noch gefeiert werden kann.

NÖ Schildbürgerstreich des Monats

Datum: 21.02.2017, 11:45 - 12:15 Uhr

Ort: Treffpunkt Landhaus/Eingang NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1, 3100 Sankt Pölten, Österreich

