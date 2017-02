VKI-Aktion Energiekosten-Stop 2017: Die Tarifdetails

Versand der Angebote gestartet – Wechsel bis Ende März möglich

Wien (OTS/VKI) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) startet mit dem Versand der Angebote in die nächste Phase der Aktion Energiekosten-Stop 2017. Im Laufe des Monats werden nun schrittweise alle 56.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer via E-Mail über ihr Angebot sowie die zu erwartende Ersparnis informiert. Die Entscheidung für einen Wechsel auf die Gemeinschaftstarife wird bis Ende März möglich sein. Bestbieter der Aktion sind MAXENERGY (Ökostrom), easy green energy (Umweltzeichen-Strom), goldgas (Gas Ost) und MONTANA (Gas West).

TARIF ÖKOSTROM UMWELTZEICHEN-STROM

„Es freut uns, dass wir für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gemeinschaftsaktion in allen vier Kategorien attraktive Tarife erzielen konnten. Im Besonderen gilt dies für die erstmals in diesem Jahr eingeführte Kategorie Umweltzeichen-Strom“, so Projektleiterin Cora James. Der Tarif von easy green energy ist auch für Aktionsteilnehmer, die einen geringen Stromverbrauch von unter 1.800 Kilowattstunden haben, interessant. In diesem Tarif wird nämlich keine Grundgebühr verrechnet, die bei Niedrigverbrauchern in der Regel einen hohen Anteil der Stromrechnung ausmacht.

Die Angebote für Strom und Gas können entweder einzeln oder kombiniert in Anspruch genommen werden. Zu den Qualitätskriterien der Angebote zählen unter anderem eine einjährige Preisgarantie sowie der vollständige Verzicht auf einen Neukundenbonus. Letzteres sorgt dafür, dass auch im zweiten Vertragsjahr kein Preissprung nach oben erfolgt.

SERVICE: Sämtliche Informationen zur VKI-Aktion gibt es unter www.energiekosten-stop.at. Fragen zum Energiekosten-Stop beantworten wir auch unter der kostenlosen Hotline 0800 810 860 (von Montag bis Freitag, 8-20 Uhr).

