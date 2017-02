Bundespräsident Van der Bellen gratuliert Marcel Hirscher zu Doppel-Gold und Manuel Feller zu Silber

Wien, St. Moritz (OTS) - "Herzlichen Glückwunsch zu Doppel-Gold", gratuliert Bundespräsident Alexander Van der Bellen Marcel Hirscher, der heute Gold im Slalom und vorgestern im Riesenslalom geholt hat. Herzlichen Glückwunsch auch an den Silbermedaillen-Gewinner Manuel Feller sowie an den Drittplatzierten Felix Neureuther. Erfreulich ist auch, dass Österreich die Nationenwertung gewonnen hat. "Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!"

