Bis zu 1,118 Millionen Ski-Fans bei WM-Slalom der Damen im ORF

Heute: WM-Abschluss mit dem Herrenslalom in ORF eins

Wien (OTS) - Den gestrigen (18. Februar 2017) Damenslalom bei der Ski-WM in St. Moritz sahen im entscheidenden zweiten Durchgang bis zu 1,118 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, im Durchschnitt waren es 992.000 Ski-Fans, die die Übertragung in ORF eins live verfolgten. Der Marktanteil lag bei 64 Prozent bzw. bei 55 und 58 Prozent in den jungen Zielgruppen.

Das im Web und im Rahmen der ORF-Sport-App verfügbare Angebot von sport.ORF.at bietet den Userinnen und Usern alle News, Daten, Fakten und Hintergrundinfos. Der bewährte Live-Ticker stellt den jeweiligen Zwischenstand der einzelnen Bewerbe aktuell bereit. Über die alpine Ski-WM informiert darüber hinaus auch das auf sport.ORF.at und als App verfügbare Special „ORF Ski Alpin“ im Detail. Wer die Ski-WM auch online oder mobil live miterleben will, kann sowohl auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als auch auf sport.ORF.at Live-Streams aller ORF-Fernsehübertragungen abrufen. Die Highlights des jeweiligen Bewerbs werden noch während des Rennens live-zeitversetzt online gestellt.

Alle weiteren Details zur Ski-WM 2017 im ORF sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

