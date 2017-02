Aggressive Ladendiebe festgenommen

Wien (OTS) - Am 18.02.2017 wurde gegen 10:30 Uhr von einem Detektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Wagramer Straße (22. Bezirk) ein Ladendiebstahl beobachtet. Die einschreitenden Polizeibeamten sprachen die Festnahme gegenüber zwei Beschuldigten aus, woraufhin einer der beiden Männer die Beamten attackierte und bedrohte. Im Zuge der Sachverhaltsermittlungen konnten den beiden Männern (20, 22) mehrere ähnlich gelagerte Taten zugewiesen werden. Sie befinden sich in Haft.

