ORF SPORT + mit den Highlights aus der 22. Runde der Fußball-Bundesliga

Am 20. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 20. Februar 2017, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der WRC-Rallye Schweden 2017 um 19.00 Uhr, aus der 22. Runde der Fußball-Bundesliga um 20.15 Uhr und von der Damen-Massenstart bei der Biathlon-WM in Hochfilzen um 23.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Fußball-Champions-League-Magazin um 22.30 Uhr.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 22. Runde der Fußball-Bundesliga. Es treffen SK Sturm – FK Austria Wien, Rapid – FC Admira Wacker Mödling, Altach – SKN St. Pölten, SV Mattersburg – WAC und SV Ried – FC Salzburg aufeinander.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 17. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

