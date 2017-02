TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG, Leitartikel, Sonntag, 19. Februar 2017, von Mario Zenhäusern: "Eurozone in der Zwickmühle"

Griechenland entwickelt sich je länger, desto mehr zum Fass ohne Boden. Die Geldgeber können sich keine neue Finanzspritze leisten. Einen Grexit aber auch nicht.

Innsbruck (OTS) - Mehr als 300 Milliarden Euro haben die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds (IWF) bereits in die marode griechische Staatskasse gesteckt. Nicht genug! Die Regierung braucht weitere Milliardenkredite, um fällige Rückzahlungen zu tilgen. Für die Länder der Eurozone kommt die neuerlich aufflammende Grexit-Debatte zur absoluten Unzeit. Sie haben sich zwar 2015 zu einer weiteren Finanzspritze für die notorisch klammen Griechen bekannt, aber eben nur unter Voraussetzungen. Eine ist, dass der IWF mitzieht, die andere, dass die Griechen ein umfassendes Reformpaket in Gang setzen und von einer unabhängigen Kommission überprüfen lassen. Beides ist derzeit nicht der Fall. Hinzu kommt, dass die Regierung in Athen mit dem Rücken zur Wand steht, weshalb sie sich die von den Gläubigern geforderten Rentenkürzungen wohl gut überlegen wird.

Außerdem stehen in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland Wahlen an. In allen drei Staaten sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Vor allem in Deutschland wird sich Kanzlerin Angela Merkel keine allzu große Nachgiebigkeit mit Athen leisten können, will sie der Alternative für Deutschland (AfD) nicht weitere Wahlkampfmunition liefern. Ein allzu harter Kurs birgt allerdings die Gefahr in sich, dass der IWF, der bekanntlich auf eine drastische Reduzierung der Schuldenlast der Griechen pocht, sich endgültig aus dem Kreis der Geldgeber zurückziehen wird.

Ein Ausweg aus dieser Zwickmühle ist nicht in Sicht. Deshalb ist das wahrscheinlichste Szenario, dass alles weiterläuft wie bisher. Mehr schlecht als recht zwar, aber immerhin.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com