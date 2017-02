Sportminister Doskozil gratuliert den Biathleten zur Bronze-Medaille in Hochfilzen

Wien (OTS) - Nach den Erfolgen bei der Alpinen Ski-WM in St. Moritz haben nun die Österreicher bei der Heim-WM in Hochfilzen die heiß ersehnte Medaille geholt. Im 4x7,5 km Staffel-Bewerb haben Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Schlussläufer Dominik Landertinger in einem spannenden Finish die Bronzemedaille gewonnen. Russland gewinnt vor Frankreich - Österreich verweist Deutschland auf den vierten Platz.

Hans Peter Doskozil freut sich über die Medaille und gratuliert dem österreichischem Team: „Mit der Medaille haben die Athleten großem Druck standgehalten und an ihrer Heimstätte vor frenetischem Publikum ihre Leistungen gekrönt. Gerade Biathlon verspricht Spannung bis zum Schluss, was sich heute wieder gezeigt hat. Es war beeindruckend, wie die Athleten an ihre Grenzen gegangen sind. Kompliment an das gesamte Team – Athleten, Trainer und Betreuer. Ganz besonders freut mich, dass wir den Biathleten in Hochfilzen und in den Heeressportzentren so gute Rahmenbedingungen bieten können, die Grundlagen für solche Erfolge sind. Diese Medaille gibt Selbstvertrauen für die morgige Schlussveranstaltung.“

