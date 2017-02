SPÖ-Vettermann: Kontrolle der Wiener Kindergärten funktioniert!

Wien (OTS/SPW) - „Die typische Skandalisierung durch den Wiener ÖVP-Obmanns Blümel ist genauso überflüssig, wie die billige Polemik von Seiten der Wiener FPÖ. Tatsache ist: Die Kontrolle der privaten Wiener Kindergärten ist engmaschig und effektiv. Nichts anderes belegt der aktuelle Fall in Floridsdorf, der bekannterweise über ein halbes Jahr zurückliegt und in dem rasch gehandelt wurde“, unterstreicht der SPÖ Wien-Bildungssprecher, Gemeinderat Heinz Vettermann, am Samstag.****

„Grundsätzlich gilt: Bei Auffälligkeiten wird die Trägerorganisation eingehend geprüft. Das ist auch hier passiert. Und wo Unregelmäßigkeiten gefunden werden, dort gibt es Konsequenzen. Dass ÖVP und FPÖ dies der Stadt und den Verantwortlichen zur Last legen wollen, ist absurd. Aber diesen beiden Parteien geht es ohnedies nur um Schlechtrederei – und nicht um beste Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen. Klar ist: Wir schauen genau hin!“, so Vettermann abschließend. (Schluss) tr

