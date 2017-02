FPÖ-Neubauer/Wurm: Wird in Tirols Schulen noch Tiroler Geschichte unterrichtet?

Wien (OTS) - „Wenn es immer wieder vorkommt, dass beim Tirolerlied nach der Textzeile ‚Von dir gerissen wurde Südtirol‘ die Worte ‚Gott sei Dank!‘ eingeworfen werden, dann muss man den Geschichtsunterricht an den Tiroler Schulen einmal ernsthaft hinterfragen. Daher ist Landeshauptmann Platter hier dringend in die Verantwortung zu nehmen, dafür Sorge zu tragen, dass man sich in Tirols Schulen künftig intensiver mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt“, forderte heute FPÖ-Südtirolsprecher NAbg. Werner Neubauer.

Der Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Peter Wurm erklärte, dass die jungen Menschen in Tirol offenbar nicht ausreichend über die Gesamttiroler Geschichte unterrichtet würden und wie viel Schmerz und Leid bis heute die Abtrennung des südlichen Teil Tirols ausgelöst habe. Damit habe aber eine ‚Unsitte‘ im Bundesland Tirol um sich gegriffen habe, die vielen Menschen offenbar schon gar nicht mehr auffalle und die man ihnen aber auch gar nicht zum Vorwurf machen könne, weil sie es eben oftmals auch nicht besser wissen können.

„Platter lässt zwar keine Gelegenheit aus, die sogenannte Europaregion Tirol und damit die Einigkeit Tirols in den Vordergrund zu rücken, auf schulischer Ebene setzt er aber keinerlei Akzente, um die historische und tragische Zerreißung Tirols ausführlich und objektiv als oberster Verantwortlicher für das Tiroler Schulsystem verpflichtend vorzuschreiben“, kritisierten Neubauer und Wurm.

