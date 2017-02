WM-Riesentorlauf im ORF: Bis zu 1,247 Millionen sahen rot-weiß-roten Doppelsieg

Am 19. Februar: Slalom der Herren ab 9.15 Uhr live in ORF eins

Wien (OTS) - Gold für Marcel Hirscher, Silber für Roland Leitinger – der Herren-Riesentorlauf am vergangenen Freitag (17. Februar 2017) wurde zum Triumph der ÖSV-Rennläufer bei der Ski-WM in St. Moritz. Den entscheidenden zweiten Durchgang verfolgten bis zu 1,247 Millionen Zuseherinnen und Zuseher live in ORF eins, das ergibt einen Durchschnitt von rd. 1 Million. Der Marktanteil lag dabei bei 65 Prozent bzw. bei 57 und 70 Prozent in den jungen Zielgruppen.

Nach dem heutigen Damenslalom geht mit dem Slalom der Herren am morgigen Sonntag, dem 19. Februar 2017, die Ski-WM zu Ende. ORF eins zeigt das Rennen wie gewohnt live und startet um 9.15 Uhr mit dem ersten Durchgang. Die Moderation übernimmt einmal mehr Rainer Pariasek, die Kommentatoren sind Oliver Polzer und Thomas Sykora. ORF-Experte Benjamin Raich liefert außerdem aktuelle Analysen von der Rennstrecke. Der zweite Durchgang ist ebenfalls live ab 12.25 Uhr in ORF eins zu sehen.

Parallel zur Ski-WM ist auch die Biathlon- Weltmeisterschaft im heimischen Hochfilzen nach zwei Rennwochen bald Geschichte. Nach dem heutigen Staffel-Bewerb der Herren finden morgen, am Sonntag, dem 19. Februar, die letzten beiden Rennen statt: ORF eins überträgt sowohl den Massenstart der Damen (12,5 Kilometer) als auch der Herren (15 Kilometer) live. Um 11.25 Uhr meldet sich Moderator Boris Kastner-Jirka kurz vor dem Rennstart der Damen, ab 14.30 Uhr sind die Herren an der Reihe. Die Bewerbe werden kommentiert von Dietmar Wolff und Günther Beck.

Das im Web und im Rahmen der ORF-Sport-App verfügbare Angebot von sport.ORF.at bietet den Userinnen und Usern alle News, Daten, Fakten und Hintergrundinfos. Der bewährte Live-Ticker stellt den jeweiligen Zwischenstand der einzelnen Bewerbe aktuell bereit. Über die alpine Ski-WM informiert darüber hinaus auch das auf sport.ORF.at und als App verfügbare Special „ORF Ski Alpin“ im Detail. Wer die Ski-WM auch online oder mobil live miterleben will, kann sowohl auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als auch auf sport.ORF.at Live-Streams aller ORF-Fernsehübertragungen abrufen. Die Highlights des jeweiligen Bewerbs werden noch während des Rennens live-zeitversetzt online gestellt.

Alle weiteren Details zur Ski-WM 2017 im ORF sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

