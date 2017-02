„IM ZENTRUM“: Alles Flug und Trug – Die Milliardenjagd im Eurofighter-Krimi

Am 19. Februar um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der umstrittenste und teuerste Beschaffungsvorgang der Republik, der Eurofighter-Deal, sorgt auch 15 Jahre danach für einen innenpolitischen Knalleffekt: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat Strafanzeige gegen die Firmen Eurofighter und Airbus eingebracht. Der Vorwurf: vorsätzliche, betrügerische und arglistige Täuschung der Republik. Die Regierung will bis zu 1,1 Milliarden Euro zurückbekommen. Es geht um dubiose Konstrukte mit Briefkastenfirmen, um fragwürdige Gegenfinanzierungen und – Schmiergeld. Was ist dran an den Vorwürfen? Wurde das nicht schon alles vor Jahren vom Rechnungshof und vom parlamentarischen Eurofighter-Untersuchungsausschuss geprüft? Welche Chancen hat die Klage? Ist eine Rückabwicklung des ganzen Kaufs möglich? Wie lange würde so ein Prozess dauern? Wie könnte man die Luftraum-Überwachung ohne Eurofighter sicherstellen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 19. Februar 2017, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Hans Peter Doskozil

Verteidigungsminister, SPÖ

Werner Amon

Generalsekretär ÖVP

Peter Pilz

Vorsitzender des Eurofighter-U-Ausschusses 2007, Die Grünen

Christian Pilnacek

Leiter Sektion Strafrecht, Justizministerium

Bettina Knötzl

Rechtsanwältin, Transparency International

