„Pressestunde“ mit Mag. Wolfgang Sobotka, Bundesminister für Inneres, ÖVP

Am 19. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit seinem verschärften Kurs bei Terrorbekämpfung, Überwachung und Asyl sorgt Innenminister Wolfgang Sobotka wiederholt für Aufregung. Zuletzt ist der ÖVP-Minister mit Plänen zur Einschränkung des Demonstrationsrechts sowie mit seiner anfänglichen Weigerung, den Regierungspakt zu unterschreiben, aber auch bei der eigenen Parteiführung angeeckt. Was treibt den Niederösterreicher an? Wie will er Österreich sicherer machen? Wie bewertet er seine Gegner, die ihn als Machtmensch und Sprengmeister der Koalition sehen? Die Fragen in der „Presestunde“ am Sonntag, dem 19. Februar, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Annette Gantner

„OÖ Nachrichten“

und

Robert Stoppacher

ORF

