NEOS Wien/Ornig: Endlich Klarheit über Demonstrationen am Ring

Markus Ornig: „Das hartnäckige Gerücht von rund 100 Demo-Tagen am Ring ist widerlegt.“

Wien (OTS) - „Die Debatte über die angeblich gut 100 Demonstrationen am Ring jedes Jahr kann man wohl nur mehr postfaktisch nennen. Die ÖVP Wien unter Gernot Blümel trommelt immer wieder diese Geschichte und will damit die Einführung von eigenen Demonstrationszonen erreichen. Nur stimmt dieses Märchen einfach nicht und wird auch nicht durch noch so vehementes Wiederholen wahrer“, reagiert NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig auf den heutigen Bericht von NZZ.at über die wahre Zahl von Ring-Demos. „Tatsächlich geht es um 30 Tage im Jahr an denen wegen einer Demonstration der Ring oder ein Teil des Rings gesperrt ist.“

„Die Wiener ÖVP führt lieber populistische Debatten über Schein-Probleme und das Einschränken von Grundrechten. Auf ernsthafte Vorschläge von Gernot Blümel zur Entlastung der Wirtschaftstreibenden wie eine Entbürokratisierung hofft man dagegen vergebens“, schließt Ornig.

