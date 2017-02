FaktuM 2/2017: Die besten Airlines und Airports der Welt

Wien (OTS) - Die druckfrische Ausgabe des führenden Fachmagazins für die Tourismusbranche, Christian W. Muchas FaktuM, ist – mit 134 Seiten zum 40-Jahr-Jubiläum des Mucha Verlags – da. Wählen Sie auch diesmal aus einer Reihe brisanter und exklusiver Themen:

Editorial

Ein Richtersenat hat die dritte Piste des Vienna Airport gekippt. Mit einer Begründung, wie sie hanebüchener nicht sein könnte. Im Editorial gibt FaktuM-Verleger Christian W. Mucha den schimmerlosen Herrschaften ein paar Erläuterungen. Denn: Mit ihrem Urteil wird Österreichs Wirtschaft gewaltiger Schaden zugefügt. Und der Umwelt nicht im Geringsten geholfen.

Coverstory: Das große Aero-Ranking

Flughäfen und Fluggesellschaften sind relevante Botschafter ihres Landes. Umso wichtiger ist es, dass die Airports und Airlines auch im internationalen Wettbewerb bestehen können. Diverse Hackordnungen reihen jährlich die Top-Player unter ihnen nach Gesichtspunkten wie Sicherheit, Service oder Pünktlichkeit. FaktuM bringt diese auf den Punkt und präsentiert – auf Basis anerkannter Rankings – eine Meta-Rangliste des besten Flughäfen und Fluglinien weltweit. Die Top Drei verraten wir Ihnen bereits an dieser Stelle: Bei den Airlines liegt Qatar Airways auf Platz 1, gefolgt von Emirates (Platz 2) und Cathay Pacific (Platz 3). Die Rangliste der Airports führt der Changi Singapur vor Seoul (Platz 2) und Tokyo Haneda (Platz 3) an.

Vertrauenskrise

Einer Eurocontrol-Studie zufolge haben Europas Piloten Zweifel an den Sicherheits-Standards der Billigflieger. Vorwurf: Zu wenig Personal, übermüdete Flugkapitäne. Bei den betroffenen, aufgebrachten Airline-Managern sieht man das natürlich anders. Die Bedenken der Piloten und die Argumente seitens der Carrier finden Sie im neuen FaktuM.

Vorgeführt

Berliner IT-Profis haben das Buchungssystem Amadeus gehackt. Und zwar mit einfachen Mitteln, wie sie sagen. Denn: Das System sei veraltet und ungenügend abgesichert. Damit liegen persönliche Daten auf dem Cyber-Serviertablett. Im druckfrischen FaktuM gehen Experten der Attacke auf den Grund.

Barfuß-Trip

Myanmar – auch bekannt als Burma – mausert sich zum Touristik-Hotspot. 500.000 Mönche traten dort gegen 500.000 bis an die Zähne bewaffnete Militärs an. Die Barfüßigen haben gewonnen. Gehen Sie in der aktuellen FaktuM-Ausgabe auf einen faszinierenden Trip mit Kneissl Touristik, beschrieben von Christian und Ekaterina Mucha.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM: Ferien-Messe 2017 – Der Branchen-Hotspot im FaktuM-Rückblick. Kredit-schädigend – ÖRV-Protest gegen neue Payment-Standards. Best of Internet – Was die Leser von www.faktum.at am meisten bewegt. Mekka-hattan – In der saudi-arabischen Pilgerstadt entsteht das größte Hotel der Welt. Love-Trip – Umsatzbringer Hochzeitsreisen. El Gouna – Von der Vision zum Konzept.

Jede dieser Reportagen steht Ihnen unlimitiert und kostenfrei für jedwede Publizierung zur Verfügung - doch bitte nennen Sie stets als Quelle „FaktuM“ (Mucha Verlag).

Rückfragen & Kontakt:

FaktuM Redaktion

Tel.: 01/5221414-0

faktum @ mucha.at