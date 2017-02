Telekom Austria Group und A1 auf dem Weg in eine moderne Arbeitswelt

Wien (OTS) - Der Konzern gab heute bekannt, dass der derzeitige Standort des Headquarters im 2. Wiener Gemeindebezirk, Lassallestraße 9, nachhaltig renoviert werde.

“Für uns ist das ein weiterer Meilenstein in Richtung einer modernen und digitalen Arbeitswelt. Wir haben bereits einige Eckpunkte umgesetzt: Mobile Working, Flextime, Job sharing und Job rotation gehören bei uns schon zum Arbeitsalltag. Jetzt ist die Zeit gekommen, einen weiteren großen Schritt zu machen “, so Jesper Smith, Leitung HR, Telekom Austria Group.

Die Gestaltung der Arbeitsumgebung hat eine wesentliche Wirkung auf erfolgskritische Faktoren wie Leistungsfähigkeit, Motivation und Wohlbefinden. Entsprechend wichtig ist es für das Unternehmen, die Büroumgebung fit für die Zukunft zu machen.

Im Zentrum des Umbaus werde die Schaffung von modernen und digitalen Arbeitswelten stehen. „Ziel ist ein produktives, motivierendes Arbeitsumfeld, das den unterschiedlichsten Arbeitsformen und Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht wird“, so Sabine Bothe, Leitung HR A1, über den Leitgedanken des Umbaus. Folgerichtig wird der Standort in Zukunft flexibel gestaltbare Raummodule erhalten. Helle und mit lärmreduzierenden Elementen ausgestattete Zonen, Arbeitsplätze, Fokus- und Projekträume, aber auch spezielle Kreativbereiche sind ebenso vorgesehen. Damit sollen die Anforderungen einer modernen Arbeitsumgebung erfüllt werden und das Leben und Arbeiten in verschiedenen Arbeitsstilen möglich werden. Eine durchgängige Adaption der IT–Infrastruktur ergänzt die Modernisierung: So sollen etwa alle Besprechungsräume mit modernstem technischen Equipment ausgestattet werden.

Nach der grundsätzlichen Entscheidung, den Standort Lassallestraße umzubauen, wird nun an den Details zur Umsetzung gearbeitet: In die Planung und Durchführung werden sowohl die Arbeitnehmervertretung als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv einbezogen.

